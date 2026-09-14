En la cotidianidad puertorriqueña, pocos actos guardan tantas memorias placenteras como abrir la nevera durante una tarde calurosa y servirse un vaso de jugo bien frío para refrescarse.

En muchos hogares, esa costumbre ha llevado, durante generaciones, la etiqueta de “Tres Monjitas”.

Sin embargo, cada vez más consumidores prestan atención a su alimentación, ya sea para cuidar alguna condición de salud o para mantener un estilo de vida saludable.

Ante esta realidad, la empresa puertorriqueña presenta las Bebidas Lite Tres Monjitas, una alternativa más ligera que busca conservar la frescura y el sabor que distinguen a la marca.

“Les estamos dando una opción para que puedan tener el mismo gran sabor sin que les suba el azúcar. Además, para las personas que realizan ejercicio y cuidan su alimentación sana, es una excelente alternativa, porque van a disfrutar del refrescante sabor de las bebidas Tres Monjitas sin la preocupación de añadir azúcar ni calorías a su dieta”, explicó Orlando González Núñez, gerente general de Tres Monjitas.

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La línea Lite incluye tres alternativas sin azúcares añadidas: Breakfast Orange, Fruit Punch y Limón.

Mantener la esencia

Con un sabor tan arraigado en el paladar de los puertorriqueños, uno de los principales retos de la marca era conservar su esencia e identidad.

“Una de nuestras preocupaciones —y de los mayores empeños que pusimos — era mantener el mismo gran sabor de nuestras bebidas regulares”, apuntó el ejecutivo.

Y es que las bebidas de fruta de Tres Monjitas, según González Núñez, han mantenido una sólida presencia en el mercado a lo largo de los años. Actualmente, destacó, las ventas del clásico jugo de china superan las registradas hace 27 años.

Esa lealtad exigía ser rigurosos en el desarrollo de la nueva línea, en particular porque algunos consumidores suelen mirar con cautela los productos clasificados como dietéticos, al asociarlos con un sabor menos intenso o más artificial.

“Con muchas de las bebidas lite, sientes que lo que estás tomando tiene un sabor totalmente diferente al del producto original”, sostuvo.

Para romper con esa percepción, la empresa realizó estudios de laboratorio y un proceso de desarrollo dirigidos a preservar el perfil que distingue a Tres Monjitas hasta dar con la fórmula deseada.

“Ahora, el consumidor que no quiere consumir azúcar, ya sea por salud o por cuidar su condición física, no tiene que sacrificar el sabor”, puntualizó.

Menos azúcar, pocas calorías

La información nutricional de la etiqueta refleja las características de cada variedad. Breakfast Orange contiene 30 calorías y 8 gramos de azúcar por porción. Mientras tanto, las variedades de Limón y Fruit Punch tienen apenas 10 calorías y 2 gramos de azúcar por porción.

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En las tres opciones, el dulzor proviene de los azúcares presentes de forma natural en las frutas.

“El producto que estamos llevando al consumidor es sin colorantes artificiales, con sabores naturales, bajo en calorías y sin azúcar añadida”, precisó el directivo. “Todo es natural”.

Una nueva presencia inconfundible

Las Bebidas Lite Tres Monjitas también llegan con una nueva imagen.

Consciente de que la decisión de compra puede tomarse en segundos frente a la nevera del supermercado, la compañía diseñó una etiqueta que facilita la identificación de cada variedad.

La imagen conserva elementos reconocibles de las bebidas tradicionales, pero incorpora un azul más claro que distingue la nueva línea.

En el empaque, además, resalta con claridad la palabra “Lite” y la indicación, en la parte superior, de que se trata de una fórmula sin azúcares añadidos.

“Queremos que nuestro consumidor identifique nuestro producto a distancia. Cuando mires la nevera, vas a poder reconocer las Bebidas Lite Tres Monjitas desde lejos por su diseño de ola y los colores distintivos de cada fruta”, especificó.

Una opción refrescante

Una vez en casa, las tres variedades están concebidas para disfrutarse bien frías, escarchadas o, incluso, mezcladas con otros productos, según las preferencias de cada persona.

El refrescante Breakfast Orange, el cítrico Limón o el festivo Fruit Punch puede acompañar distintos momentos del día: desde el desayuno o una pausa al mediodía hasta una tarde en familia o el descanso del fin de semana.

En Puerto Rico, donde las temperaturas se mantienen altas durante gran parte del año, la propuesta ofrece una alternativa práctica para quienes prefieren reducir su consumo de azúcar sin dejar de lado los sabores que ya conocen.

“Nada mejor que satisfacer la sed con la bebida que te gusta”, aseguró González Núñez.

Las bebidas Lite ya están a la venta en los mismos puntos donde tradicionalmente se encuentra la gama de productos de Tres Monjitas en toda la isla, incluidos supermercados y colmados.

“Los exhortamos a que los prueben, los busquen y los disfruten”, manifestó el gerente general. “Al final del camino, sabemos que estarán muy satisfechos”.