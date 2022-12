Con más de diez años de establecida, la empresa puertorriqueña Utreee, LLC continúa brindando soluciones innovadoras e ingeniosas para sus clientes.

Bajo su lema, ‘The Smart Way’ o ‘La Alternativa más inteligente’, esta compañía tecnológica se dedica a crear aplicaciones ‘Software as a service’ (SaaS), basadas en nube, fáciles de usar dirigidas a automatizar procesos para diferentes industrias, tales como aeronáutica, alimentos y bebidas, cadena de distribución, retail, banca, reciclaje, manufactura, transportación, seguros, salud y logística, comentó Bermina Amparo Rodríguez, CEO y fundadora de la compañía.

Utreee, que por sus siglas en inglés significa Useful Team for Reliable Ever Evolving Execution, propulsa nuevas alternativas que garantizan el desarrollo en el sector de tecnología, que ayudan al crecimiento económico y social, de acuerdo con la misión de la compañía. Utreee fue fundada por Bermina Amparo Rodríguez y Antonio Reyes Suero.

“Podemos trabajar productos a la medida, pero también tenemos programas (SaaS) diseñados por nosotros que hemos implementado en diferentes industrias para mejorar la toma de decisiones y hacer más eficientes sus procesos, los cuales se adaptan a cualquier tipo de mercado”, aseguró Amparo Rodríguez.

Agregó que el emprendimiento tecnológico ofrece una multitud de servicios y entre los más comunes está el diseño de aplicaciones móviles y web, migración de datos que incluye transformación digital, calidad de datos o ‘Quality Assurance’, la elaboración de estrategias para el análisis y manejo de información de un negocio, cuya práctica se conoce como ‘Business Intelligence’, y el uso de ‘Cloud Services’ como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform.

La compañía también tiene alianzas con Amazon, Microsoft y Odoo, una empresa que ofrece un ‘ERP’ (enterprise resource planning, por sus siglas en inglés) completo con herramientas de administración de empresas que contiene módulos de manufactura, contabilidad, inventario, CRM, ventas, presupuesto y manejo de proyectos, entre otras. Estas alianzas siguen creciendo, no solo en Puerto Rico, sino también en contextos internacionales.

Otros servicios más sofisticados que ofrece Utreee, según la fundadora, son la implementación de ‘machine learning’ o algoritmos para “adoptar matrices y cultura de productos y marcas”; el manejo de datos con ‘big data’; y la integración de “Internet of Things”, que es la interconexión de dispositivos físicos con sensores que capturan movimiento, aproximación y temperatura, entre otros datos.

A través de estos servicios, Utreee desarrolló aplicaciones basadas en nube, tales como VendorPortal, AirportBill, Billback$, Logistic+, EtrackDocs, Ehealth, Price Change, YourPayroll, Fast Shopping y Home Pharmacy, para clientes en diversas industrias. Aunque tienen funciones distintas, cada aplicación se asemeja debido a que están enfocadas en mejorar la productividad y reemplazar procesos manuales y aplicaciones ineficientes. Estas aplicaciones facilitan el manejo de datos y procesos de una empresa que, según Amparo Rodríguez, generan la satisfacción de los clientes.

“Nuestra visión es ser un aliado estratégico para nuestros clientes, basado en soluciones y servicios innovadores para facilitar y simplificar sus procesos operacionales”, dijo Amparo Rodríguez.

Soluciones más allá de la isla

Por ser una empresa netamente puertorriqueña, su sede está en la isla, pero cuenta con oficinas en Estados Unidos y República Dominicana. Asimismo, indicó que, entre los tres países, la empresa genera unos 75 empleos, en su mayoría ingenieros y profesionales de información de tecnología.

“Siempre estamos a la vanguardia de la tecnología. Una de nuestras estrategias para crecer es la exportación de estos productos de tecnología avanzada a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica mediante alianzas para exportar todos estos productos, creados por nosotros aquí en Puerto Rico”, expresó Amparo Rodríguez.

La empresaria contó que, bajo una alianza con el gobierno de la República Dominicana, han integrado sus productos para facilitar los procesos gubernamentales.

“Hemos implementado tecnología bien avanzada con el gobierno de República Dominicana en diferentes aplicaciones para unificar esfuerzos en diferentes agencias gubernamentales. Allá pertenecemos al proyecto de la presidencia, ‘República Digital’, donde ellos están avanzados en esa parte de tecnología”, mencionó la ejecutiva.

De acuerdo con Amparo Rodríguez, otra alianza que ha establecido Utreee es con una compañía estadounidense de tecnología para trabajar proyectos en el área de aeronáutica y con el gobierno federal, en la que utilizarán su aplicación AirportBill, cuyo objetivo es administrar la operación de los aterrizajes de aeronaves mediante dispositivos con sensores que recogen la información de movimiento y aproximación, conocido como el “Internet of Things”.

Para la empresaria, quien se ha dedicado por más de 18 años a la industria de informática, estas oportunidades de desarrollo y crecimiento en el área de tecnología le sirven como estímulo y permiten el continuo impulso de esta empresa puertorriqueña.

Para más información sobre los servicios y productos de Utreee, LLC puede acceder a la página web de la empresa https://www.utreee.com/ o llamar al 787-957-1272. También puede encontrar a la empresa en las redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter.