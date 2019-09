Australia sigue mostrando su fuerza Por The Associated Press 09/03/2019 |11:00 a.m.

Australia juega para 2-0 en el Mundial FIBA. (AP)

Derrotó hoy a Senegal por 81-68 en la acción de la Copa del Mundo

Australia mostró lo que puede hacer frenando en 78 la racha de partidos sin derrotas de Estados Unidos en un juego de exhibición hace poco más de una semana.

El martes en el Grupo H de la Copa del Mundo, los australianos vencieron a Senegal 81-68 en Dongguan, en el extremo sur de China, para mejorar a 2-0 y acercarse a la segunda ronda. Senegal quedó 0-2. Patty Mills, de los Sours de San Antonio, encabezó a Australia con 22 puntos, pero Joe Ingles del Jazz de Utah fue el mejor jugador del partido, con 17 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias. Ingles estuvo a una asistencia de un triple-doble, que un funcionario de la FIBA le dijo habría sido el primero en la Copa del Mundo. “No lo sabía, pero aunque lo sé ahora no me molesta”, dijo. “El único objetivo hoy era ganar el partido”. No fue fácil. Australia iba adelante 36-33 en la primera mitad y pasó trabajos con la estatura delos jugadores senegaleses. Senegel tiene a nueve jugadores de al menos 2.02 metros y cuatro de al menos 2.08. “Pudiera ser el equipo de más estatura contra el que haya jugado como entrenador”, dijo entrenador de Australia Andrej Lemanis. Ingles añadió: "Esa primera mitad, ellos nos tuvieron un poco a la defensiva. Tuvimos que lidiar con algunas cosas en la pausa”. Xane Dalmeida lideró a Senegal con 14 puntos en un partido que los africanos mantuvieron sorpresivamente apretado. Nueva Zelanda y la República Cheza se mantienen con vida En Nanjing, Nueva Zeland venció a Montenegro para colocarse 1-1 en el Grupo F- Montenegro cayó a 0-2. Corey Webster encabezó a los neozelandeses con 25 puntos y su compañero Isaac Fotu añadió 20. Nikola Ivanovic tuvo 18 por Montenegro y Nikola Vucevic 15. En Shanghai, Blake Schilb y Jaromira Bohacik anotaron 22 puntos cada uno y la República Checa mantuvo a Japón sin victorias en el Grupo E. Tomas Satoransky tuvo 15 points, siete asistencias y seis rebotes para los checos, que están 1-1. Rui Hachimura encabezó a Japón (0-2) con 21 puntos, mientras que Nick Fazekas tuvo 12 puntos y 10 rebotes. Más tarde el martes, jugaban EE.UU. (1-0) vs Turquía (1-0) en el Grupo E; Brasil (1-0) vs Grecia (1-0) en el F; Jordanoa (0-1) vs Francia (1-0) en el G y Lituania (1-0) vs Canadá (0-1) en el H. Panorama de mañana Hay un par de partidos el miércoles que son esencialmente playoffs. El duelo China-Venezuela es por el pase a la segunda ronda, al igual que el de Puerto Rico-Túnez. Los ganadores de esos encuentros avanzan, mientras que los perdedores quedan relegados a la ronda clasificatoria por el resto del torneo y no pueden terminar por encima del 17mo puesto.