Quebradillas. Nelson Colón estará presente en el inicio de las prácticas de la preselección nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Lo que no sabe el dirigente del combinado patrio es si él estará al mando del grupo en la justa regional.

Tampoco sabe si sus asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González podrán tomar la posición si él no puede.

Colón dijo el miércoles que la Federación de Baloncesto local todavía no ha tomado una decisión sobre quién tendrá a cargo el seleccionado boricua en el torneo que se jugará del 1 al 5 de julio. La apertura oficial de los Juegos es el viernes, 23 de junio. El equipo pudiera estar viajando hacia San Salvador alrededor de 28 o 29 de junio.

“Eso se está barajando todavía”, dijo Colón, también mentor de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), a El Nuevo Día.

“Queda tiempo para ver qué es lo que va a pasar y tomar una buena decisión. Eso está en manos de Carlos (Arroyo, gerente general del equipo adulto) depende cómo vaya el BSN”, agregó.

La postemporada del BSN comienza este domingo, 18 de junio. Colón estará al mando de los Vaqueros en la serie de cuartos de final, al igual que Cruz como estratega de los Piratas de Quebradillas y González como entrenador de los Gigantes de Carolina.

Con un día de descanso de por medio, los cuartos de final pueden extenderse hasta 30 de junio si se las series se alargan a un máximo de siete partidos. Puede darse el escenario de que Cruz y González se enfrenten ya que los Piratas aguantan la primera posición del Grupo A, mientras que Carolina finalizó cuarto en el Grupo B.

Al momento, Colón no descartó su presencia en San Salvador. Tampoco la de Cruz y González.

“Decirte que no, no podemos. No sé qué va a pasar mañana. Hay series y hay que adelantar. En este preciso momento, vamos a comenzar a practicar pronto. Voy a estar en las prácticas. Vamos a montar lo que queremos hacer y cómo vamos a jugar. Vamos a esperar a ver qué pasar. Hay que esperar un poco más para tomar una mejor decisión”, indicó.

La preselección masculina está encabezada por el armador André Curbelo, el escolta Ethan Thompson y los aleros Alexander Kappos y Jordan Cintrón. Completan la lista Georgie Pacheco, Mikel Brown, Johned Walker, Luis Rivera, Rafael Pinzón, Alfonso Plummer, Gabriel Belardo, Alexander Morales, Jase Febres, Isaiah Palermo, Dimencio Vaughn, Ángel Matías, Jesús Cruz, Janiel Jafet Romer, Josué Erazo, Arnaldo Toro, Christian Negrón y Julián Torres

Al momento, Plummer, Palermo, Matías, Romer, Erazo, Cruz, Negrón y Torres participarán en la postemporada del BSN.

Llamadas puestas al gerente general Carlos Arroyo no fueron contestadas. El presidente de la Federación de Baloncesto, Yum Ramos, por su parte, pidió más tiempo para dar a conocer el Plan A, Plan B y Plan C que tiene el organismo para atender la posible ausencia de los tres entrenadores del equipo.

Suena Christian Dalmau

Este medio conoció que el primer nombre que ha sonado para el puesto, pero igualmente dependiendo de su disponibilidad al momento de que sea necesario hacer un nombramiento, lo sería Christian Dalmau, el mentor de los Indios de Mayagüez.

La posibilidad no solo incluye que vaya como dirigente si no están disponible Colón , Cruz o González, pero igualmente pudiera acudir en rol de asistente si uno de esos tres pudiera hacer el viaje.

Dalmau ha sido nombrado como una posibilidad toda vez que siempre ha tenido una gran relación con Arroyo, aparte que lleva dos años probándose con éxito como entrenador en el BSN.

Christian Dalmau pudiera ser el primer nombre en lista para dirigir el Equipo Nacional en San Salvador si los tres principales entrenadores en el conjunto no estuvieran disponibles para la justa. ( Facebook/ Indios de Mayagüez )

Si hicieran falta otras opciones, en el País sobran candidatos de gran categoría, como lo pudiera ser el exentrenador nacional y dirigente de los Leones de Ponce, Carlos Morales, si estuviera disponible para la fecha; el veterano miembro de varios elencos nacionales como Carlos Calcaño; y un piloto con proyección y experiencia como Wilhelmus Caanen, de los Grises de Humacao.

