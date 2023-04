Con la clasificación de los Timberwolves de Minnesota por la Conferencia Oeste y el Heat de Miami en la Conferencia Este, ambos como octavos en los ‘play ins’ de sus respectivas conferencias, quedó armado el ‘bracket’ de la postemporada.

La acción arranca el sábado desde la 1:00 p.m. y cuenta con la particularidad de que el campeón defensor, los Warriors de Golden State, no están clasificados entre los mejores de su conferencia. Apenas lograron ocupar el sexto puesto.

Pero eso no quiere decir que no tienen el material para sorprender y llegar hasta la final una vez más. Pero para ello, primero tendrán que despachar al tope de su conferencia, como lo son los Grizzlies de Memphis y los Nuggets de Denver, entre otros, y si sobreviven, a posibles contendores del Este como los Bucks de Milwaukee, los Celtics de Boston o los Sixers de Filadelfia.

Así quedó cuadrada la postemporada de la NBA.

Conferencia del Este

Celtics (2) vs. Hawks (7)

Los Hawks se quedaron con el séptimo puesto del ‘play in’ y el premio fue una cita con los Celtics de Boston. Los bostonianos salen como amplios favoritos para ganar la serie como una de las potencias del Este de la NBA y 57 victorias en la temporada regular. De hecho, los Celtics ganaron los tres partidos de la temporada regular que disputaron. Los Hawks que mejoraron tras la llegada de Quin Snyder, pero que van contra uno de los equipos más completos de la liga, finalistas del pasado año y candidatos a llegar profundo en los playoffs con Jayson Tatum, Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Al Horford, etc.

Sixers (3) vs. Nets (6)

El año de Joel Embiid, James Harden y los Sixers ha sido totalmente opuesto al de los Nets de Brooklyn. En Filadelfia, Embiid finalmente logró encontrarse con Harden en un equipo que pareció ir engranando poco a poco, mientras que los Nets vieron el equipo desmoronarse cuando Kevin Durant y Kyrie Irving pidieron salir del equipo, tal como lo hizo Harden el pasado año. Su gran misión será ver cómo logran detener al camerunés, que ha tenido uno de los mejores años de su carrera y figura entre los finalistas al premio al Jugador Más Valioso.

Cavaliers (4) vs. Knicks (5)

Las contrataciones de Jalen Brunson por los Knicks y Donovan Mitchel por los Cavaliers ayudaron a elevar el nivel de sus respectivos equipos. Los Cavaliers defienden mucho, pero los Knicks tienen mejor ofensiva. Los Knicks jugarán con un Julius Randle, su mejor anotador, con una lesión en un tobillo, si es que juega. Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen tienen una química sólida. Nueva York no se queda atrás con Randle, Brunson, RJ Barrett, Immanuel Quickley, Quentin Grimes y Josh Hart. Los Knicks ganaron tres de los cuatro enfrentamientos que tuvieron, pero la ausencia de Randle en la serie podría ser letal para los neoyorquinos.

Bucks (1) vs. Heat (8)

El Heat es un equipo de 44 victorias que perdió ante los Hawks de Atlanta en el ‘play in’ el martes y el viernes tuvo que fajarse con los Bulls para finalmente quedarse con el ‘honor’ de enfrentarse al equipo con mejor marca de la NBA, los Bucks de Milwaukee, que incluyen a Giannis Antetokounmpo, candidato de Jugador Más Valioso. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro Kyle Lowry y compañía van contra tal vez el equipo más completo de la liga, que rodea a Antetokounmpo con estrellas como Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook López y Bobby Portis. Pero Butler y el Heat no suelen rendirse muy fácil y le ganaron dos de los cuatro enfrentamientos a los Bucks en la campaña regular. Al final la clave es una: ¿cómo se detiene a Antetokounmpo, si es eso posible?

Conferencia del Oeste

Grizzlies (2) vs. Lakers (7)

El máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, LeBron James, de los Lakers, regresa a la postemporada tras perderse la del pasado año, tan solo la cuarta ocasión en su carrera de 20 temporadas. James tuvo que hilar fino para ayudar a llevar a los Lakers a los playoffs, algo que parecía remoto en diciembre. Al final lo lograron en el ‘play in’. Al otro lado está Memphis, un equipo con poca experiencia de postemporada pero con figuras estelares como Ja Morant y Dillon Brooks, quien logró contener a James con un juego físico en uno de los tres choques de temporada regular. Los Lakers ganaron dos de tres. Desmond Bane, Jaren Jackson, Luke Kennard y el resto de los Grizzlies se miden contra el fenómeno LeBron, que brilla en los grandes escenarios y momentos, pero necesita el apoyo ofensivo de Anthony Davis, D’Angelo Russell, Austin Reaves y el resto del elenco. Hay quien piensa que es el momento para la juventud de Morant y Memphis, y otros que piensan que la veteranía y pura experiencia de James, Davis y los Lakers en playoffs serán clave.

Kings (3) vs. Warriors (6)

Un equipo con el que no muchos contaban, calladamente se clasificó a la postemporada por primera vez en 17 años, y no tan solo eso, sino en el tercer puesto de la Conferencia. La suerte les cruzó en el camino a los Warriors, campeones defensores, que se las vieron negras por momentos pero engranaron al final –como muchas veces lo han hecho- y se clasificaron sextos. Golden State ganó tres de los cuatro enfrentamientos de la temporada regular. Domantas Sabonis y De’Aron Fox, ambos All Star, lideran a Sacramento, que ganó 48 juegos con figuras como Harrison Barnes, Keegan Murray, Kevin Huerter y Malik Monk. Pero todos sabemos que los Warriors, que llegaron a duras penas a la postemporada, cambia de Jekyll a Hyde durante los playoffs, especialmente Stephen Curry. La ventaja en experiencia de Golden State es mucho mayor a la de los Kings.

Suns (4) vs. Clippers (5)

A la carrera de Chris Paul no le quedan muchas oportunidades de ganar una corona. El pasado año junto a Devin Booker el esfuerzo no fue suficiente y volvieron a fallar. Este año agregaron al súper refuerzo Kevin Durant mediante canje, un jugador que cambia el juego por completo. Y si se suma a Deandre Ayton, la cuarteta luce amenazante siempre y cuando estén sanos. Por su lado, los Clippers esperan finalmente disfrutar del fruto del junte de Kawhi Leonard con Paul George, que ya lleva unos años sin los resultados esperados. Clippers y Suns dividieron sus cuatro choques de temporada regular, pero algunos de esos fueron un planteles diferentes a los actuales. Los enfrentamientos entre Leonard y Durant serán pareos ‘gourmet’. Al igual que los de Paul y Russell Westbrook. La ausencia o presencia del lastimado George podría afectar el resultado de la serie, teniendo en cuenta de que Booker puede colar 40 a la menor provocación.

Nuggets (1) vs. Timberwolves (8)

Minnesota se creció el viernes en la noche hasta derrotar al Thunder de Oklahoma City el viernes y quedarse con el octavo puesto. Anthony Edwards y Karl Anthony Towns lideran a un equipo que ha dado candela esta temporada apoyados por Rudy Gobert y Mike Conley. El problema es que al colocarse como octavos en el ‘play in’ se ganaron el derecho de chocar con el Jugador Más Valioso de la NBA en 2021 y 2022, Nikola Jokic, y los Nuggets de Denver, el mejor equipo de la conferencia. Con Gobert y Towns batallando en la pintura contra Jokic y Aaron Gordon luce como una serie interesante. Conley posee mayor experiencia que Jamal Murray en la posición de armador. Los Nuggets llevan cinco años pasando a los playoffs y no han ganado. ¿Les tocará ya?