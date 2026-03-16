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Miami. En una noche en la que los All-Stars y futuros miembros del Salón de la Fama entusiasmaron a los aficionados y entre sí hasta el último out, Aaron Judge proclamó que el Clásico Mundial de Béisbol se había convertido en el mayor evento del deporte.

“Es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que tienen estos aficionados, representando a su país, representando a algunos de sus jugadores favoritos, no se parece a nada”, afirmó el capitán de Estados Unidos afirmó tras una victoria 2-1 en semifinales sobre la República Dominicana que se definió con el último lanzamiento de la noche del domingo.

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La tradición estadounidense de la sobriedad, en un equipo liderado por Judge y Bryce Harper, se exhibió frente al estilo latino en un conjunto con Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. Cuando Junior Caminero conectó un jonrón ante Paul Skenes para poner al frente a los dominicanos en la segunda entrada, lo celebró con un bat flip por encima del hombro.

En la sexta edición de un torneo que comenzó en 2006, el juego presentó alineaciones titulares con 17 All-Stars que sumaban 56 selecciones entre los 20 abridores. Sumaban cinco premios al Jugador Más Valioso, un Cy Young, cinco Novatos del Año y tres títulos de bateo.

Ante una multitud de 36,337 personas en el loanDepot park, Estados Unidos remontó el déficit con jonrones en la cuarta entrada: Gunnar Henderson se la sacó a Luis Severino y Roman Anthony lo hizo ante Gregory Soto.

Anthony, el jugador estadounidense más joven a sus 21 años, había comprado una entrada para la final del Clásico de 2023 en Miami y observó desde las gradas cómo Japón venció a Estados Unidos 3-2.

“Cuando vienes al Clásico aquí, sueñas con representar a este país y estar aquí la próxima vez”, indicó.

Los relevistas estadounidenses permitieron dos hits en cuatro entradas y dos tercios, rematadas por Mason Miller, que superó las 100 millas por hora (mph) y lanzó 13 de 22 pitcheos a esa velocidad. El último lanzamiento de Miller pareció bajo para la cuarta bola a Geraldo Perdomo, pero el árbitro principal Cory Blaser señaló con énfasis el strike tres.

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“Un juego que recordaremos para siempre, ¿no? Entendimos que este iba a ser un juego del que se hablaría, probablemente uno de los más vistos de todos los tiempos”, comentó Mark DeRosa, el mánager de Estados Unidos.

La defensa dinámica fue algo habitual.

Con Estados Unidos abajo por una carrera en la tercera, Judge lanzó la bola a 95.7 mph desde el jardín derecho a la tercera base para poner out a Fernando Tatis Jr. y cerrar la entrada. Luego, Judge hizo una atrapada en zambullida hacia atrás en la cuarta para robarle un hit a Soto, su excompañero de los Yankees de Nueva York.

Julio Rodríguez le negó a Judge un jonrón con una atrapada en salto en la cerca del jardín central en la quinta, a 407 pies del plato.

“Yo estaba como, ‘OK, quizá tengamos una oportunidad aquí’”, dijo Judge. “Pero le pegas hacia un tipo como J-Rod, que es de los mejores, si no el mejor jardinero central del juego, va a hacer jugadas emocionantes como esa en momentos grandes”.

El campocorto Bobby Witt se desplazó hacia el lado del jardín derecho del infield para atrapar el rodado lento de Soto en la quinta, se recompuso para pisar la segunda base y realizó un tiro desequilibrado a primera para un doble play que terminó la entrada. Una entrada después, Witt puso out a Manny Machado en primera con un tiro desde el pasto del outfield.

Los momentos de pitcheo también fueron memorables.

El abridor dominicano Luis Severino dejó corredores en segunda y tercera en la tercera entrada cuando ponchó a Judge y a Kyle Schwarber, y Skenes salió de un atasco con las bases llenas en la cuarta cuando Austin Wells elevó para out.

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Wells conectó un doble con un out en la séptima y el receptor, relativamente lento, fue detenido en tercera con el sencillo de Perdomo hacia Crow-Armstrong en el jardín central. David Bednar luego ponchó a Tatis Jr. y a Ketel Marte con lanzamientos rompientes por debajo de la zona de strike.

Antes de que Miller recibiera el canto de strike tres en la novena, Perdomo había bateado de foul un par de lanzamientos con cuenta llena.

“El mundo entero pudo ver a dos equipos con algunos de los mejores peloteros”, señaló el mánager dominicano Albert Pujols, probable futuro miembro del Salón de la Fama.

Los rosters incluyeron a 18 de los 41 jugadores que recibieron votos para el MVP el año pasado.

Judge dio un discurso a sus compañeros tras el juego, con la mirada puesta en el campeonato del martes contra Venezuela o Italia. Desde el inicio, percibió que la noche del domingo sería especial.

“Se te pone la piel de gallina estando ahí en la línea, escuchando cómo anuncian todos los nombres. Era como un equipo de All-Star el que tenían allá”, remarcó.