Nueva York. La NBA no se apresurará a emitir un juicio en su investigación sobre si una relación comercial entre Kawhi Leonard y una empresa de California era legítima o simplemente una forma para que los Clippers de Los Ángeles eludieran las reglas del tope salarial, dijo el miércoles el Comisionado Adam Silver.

Silver habló después de una reunión de la junta de gobernadores en Nueva York —a la que asistió el propietario de los Clippers, Steve Ballmer— y dijo que la liga esperará a ver el informe de la firma externa que ha contratado para llevar a cabo su investigación antes de tomar los próximos pasos.

“Estamos constantemente aprendiendo en la oficina de la liga y, nuevamente, estoy reservando mi juicio porque no conozco los hechos aquí”, expresó Silver. “No sé cuánto se le pagó a Kawhi. No sé lo que hizo o no hizo. Dejaremos todo eso para la investigación”.

La NBA inició la semana pasada una investigación para determinar si un contrato de patrocinio de $28 millones entre Leonard y la empresa de servicios de sostenibilidad Aspiration Fund Adviser, LLC —que se declaró en bancarrota a principios de este año— violó las reglas de la liga, tras un informe del periodista Pablo Torre.

Los Clippers han negado rotundamente que se haya violado alguna regla y dijeron que daban la bienvenida a la investigación de la liga.

“Creo que como cuestión de justicia fundamental, me mostraría reacio a actuar si solo hubiera una mera apariencia de impropiedad”, manifestó Silver. “Creo que el objetivo de una investigación completa es encontrar si realmente hubo impropiedad... Querría que cualquier otra persona en la situación en la que se encuentra el Sr. Ballmer ahora o Kawhi Leonard, en ese caso, fuera tratada de la misma manera en que me gustaría ser tratado si la gente estuviera haciendo acusaciones contra mí”.

Ballmer invirtió $50 millones en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de $300 millones en septiembre de 2021. Eso fue aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de cuatro años y $176 millones con los Clippers.

El equipo terminó su relación con Aspiration después de dos años, diciendo que hubo incumplimiento de contrato. El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, acordó declararse culpable el mes pasado después de enfrentar cargos federales de fraude electrónico.

Los fiscales dijeron que defraudó a inversores y prestamistas por $248 millones, agregando que “los estados financieros de Aspiration eran inexactos y reflejaban ingresos mucho más altos de los que la empresa realmente recibió”.

“Soy un gran creyente en el debido proceso y la equidad y ahora necesitas dejar que la investigación siga su curso”, comentó Silver, agregando que tiene “poderes muy amplios” al determinar sanciones si se encuentra alguna irregularidad.

La liga —que anteriormente investigó afirmaciones de que los representantes de Leonard pidieron ciertas cosas que serían consideradas como elusión del tope salarial cuando él era agente libre hace varios años— puede imponer sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope salarial, incluyendo una multa de hasta $7.5 millones, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.