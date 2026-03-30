Los Santeros de Aguada iniciaron su participación en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una dramática victoria, 85-83, sobre los Capitanes de Arecibo en el coliseo Ismael “Cavalillo” Delgado.

Los Santeros, que llegaron a estar atrás en el marcador por 15 puntos en el tercer parcial, descontaron poco a poco en ese cuarto y en los últimos 10 minutos lograron una reacción con un avance de 7-0 que les permitió igualar el marcador, dando paso a un intercambio de delanteras en los minutos finales.

Sin embargo, Aguada logró ejecutar mejor en los momentos decisivos. Un avance de 6-4 les dio ventaja en los últimos segundos, y desde la línea de tiros libres, los locales ampliaron la diferencia lo suficiente para sostener el empuje final de los Capitanes, que lograron acercarse a una posesión en la última jugada.

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Rigoberto Mendoza, en su regreso a Aguada, franquicia con la que logró el campeonato en el 2019, lfue el mejor por los ganadores con 27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, siendo determinante en ambos lados de la cancha. Por Arecibo, Jack McVeigh registró un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes, encabezando el esfuerzo ofensivo de los visitantes.

Con el resultado, los Santeros arrancan la temporada con victoria, mientras que los Capitanes colocan su marca en 1-1.

Osos consiguen su primera victoria

En Manatí, los Osos lograron su primera victoria de la temporada al imponerse 83-78 sobre los Mets de Guaynabo, en un partido donde ajustaron en la segunda mitad para cambiar el rumbo del encuentro. Con el resultado, Manatí coloca su marca en 1-3, mientras que los Mets nivelan su récord a 1-1.

Guaynabo tuvo el control durante la primera mitad, que dominó 41-35 y en la que llegó a construir una ventaja de hasta 10 puntos. Sin embargo, los Osos reaccionaron tras el descanso y tomaron el control del juego, ganando la segunda mitad 48-37 para sellar la remontada.

El conjunto de Manatí se impuso a nivel colectivo, dominando los rebotes 36-31 y mostrando mayor efectividad desde el campo (48% vs 40%). Además, los Osos marcaron la diferencia en la pintura con 40 puntos y recibieron una aportación clave desde la banca con 42 unidades.

Tyler Davis lideró a los Osos con 17 puntos y 8 rebotes, mientras que Michael Bruesewitz y Tyler Cook aportaron 14 puntos cada uno. Por los Mets, Devin Williams fue el más destacado con 19 puntos y 10 rebotes.

La acción del BSN continúa el lunes, 30 de marzo, con el enfrentamiento entre los Piratas de Quebradillas y los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres.