¿Qué hubiese dicho la estatua de Roberto Clemente en el Distrito T Mobile en donde se celebró la conferencia de prensa de la serie final del Baloncesto Superior Nacional presenciada por los cientos de fanáticos de los Vaqueros de Bayamón y de los Gigantes de Carolina que llegaron al lugar y se convirtieron en los protagonistas de la actividad.

“Le voy a los míos”, diría la estatua del carolinense Clemente.

O se preguntaría: ¿Va a comenzar aquí la serie final?

Más que una conferencia de la serie final, la actividad fue un espectáculo por todos los ángulos, aunque a decir verdad comenzó con dos horas de atraso. La fanaticada no pareció molestarle el atraso y se pegó a los consecionarios del Distrito mientras esperaban a los equipos.

“Venir aquí a esta conferencia y ver este espectáculo es un honor”, reconoció el dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón en su turno al micrófono.

La serie pareció que comenzó el lunes a juzgar por la presencia de fanáticos de ambos equipos en la conferencia. Parecía, sin las agresiones, la conferencia de prensa en el Roberto Clemente para la pelea de Hopkins contra Tito en el 2011. Además tenía el atractivo de las pantallas gigantes que le dan vida al Distrito.

La actividad fue convocada por la liga en la víspera del primer partido, que se disputará el martes en Bayamón. ( Carlos Giusti/Staff )

La fanaticada incluía turistas trasuentes que seguramente pensaban ‘What the heck is going on here’. Pero sobretodo era fanaticada de Bayamón con cartelones que leía ‘Gracias Mami por parirme en Bayamón’, y de Carolina que también portaban letreros propios con referencia El Calentón, que le ha dado apodo al coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

Ni hablar de la asistencia de los jugadores de cada equipo, así como su cuerpo técnico y administración. Los únicos ausentes fueron el colorido apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, y su armador Ángel Rodríguez, quien se recupera de una lesión.

Pero sí estuvieron presentes y se dirigieron al público jugadres símbolos de ambas franquicias, como Javier Mojica (Bayamón), quien se quiso bailar en tarima, Tremont Waters (Carolina) que hizo una alusión a El Calentón en español, los hijos de caseríos de Carolina, Alejandro ‘Bimbo’ Carmona y Filiberto Rivera, y el ‘Cubanazo’ Ysmael Romero (Bayamón) que le pronosticó a Carolina que anotaran poco en la serie.

La serie final, por cierto, inicia este martes en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El primer juego en El Calentón es el jueves. Los dos partidos ya tienen boletos agotados, de hecho.