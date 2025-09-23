El retorno de la NBA a Puerto Rico viene con un combo agrandado.

Esto es así porque los organizadores del juego entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando el 4 de diciembre tendrá también un día antes un evento especial de celebridades que llevará por nombre el “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”.

Promo juego celebridades NBA ( Suministrada )

El desafío será un evento que reunirá a figuras del deporte, la música y el entretenimiento el viernes 3 de octubre en el Coliseo José Miguel Agrelot, como parte de las actividades previas al partido entre el Heat y el Magic el siguiente día.

El encuentro, programado para las 8:00 p.m., contará con la participación de artistas como Anuel AA, Wisin, Denise Quiñones, Zuleyka Rivera, Jowell y Miky Woodz, así como de exatletas destacados, entre ellos Félix “Tito” Trinidad, Iván Rodríguez, Carlos Beltrán y Yadier Molina.

Félix 'Tito' Trinidad será uno de los deportistas invitados al junte. ( Nahira Montcourt )

Los equipos estarán divididos entre celebridades que representarán al Heat y al Magic, vistiendo camisetas oficiales de ambas franquicias. El cuerpo técnico también incluirá a exjugadores de la NBA y del baloncesto puertorriqueño: Alonzo Mourning, Glen Rice y Carlos Arroyo dirigirán al conjunto de Miami, mientras que Nick Anderson y José “Piculín” Ortiz estarán al frente del quinteto de Orlando.

Entre los refuerzos figuran Renaldo Balkman y Pamela Rosado por el Heat, y Ramón Clemente y Carla Cortijo por el Magic.

Otro que participará como dirigente, en este caso del Magic, lo será José 'Piculín' Ortiz. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Este partido de estrellas entre nuestras celebridades será el comienzo de un fin de semana lleno de éxitos”, dijo Arroyo, quien jugó con ambos equipos en su carrera en la NBA y es parte de la organización del evento.

El juego forma parte del calendario de actividades de la NBA en Puerto Rico, que incluye clínicas para jóvenes en el Residencial Luis Llorens Torres. Según los organizadores, el evento busca además impulsar la economía local, con un impacto estimado en $8.3 millones, y apoyar la educación: cualquier ganancia será donada a la Universidad de Puerto Rico.

Los boletos, con precios entre $15 y $35, estarán disponibles desde el 26 de septiembre en Ticketera.com.

La producción está a cargo de VRDG Entertainment, del Grupo VRDG, que ha organizado eventos como el Clásico de Leyendas del fútbol y la Batalla de Leyendas en tenis.