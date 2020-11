No habrán largas filas en la boletería ni en las cantinas, y el llamado ‘sexto hombre’, el público, no estará presente. Ni siquiera se verán sillas vacías, pues el espectáculo se mudó a un escenario antes impensado, para convertirse en un torneo a puerta cerrada en tiempos de pandemia.

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) reanudará esta noche, con dos partidos, su torneo de la temporada 2020 luego de que el COVID-19 irrumpiera en el país a mediados de marzo deteniendo toda actividad deportiva por los pasados ocho meses.

Los Atléticos de San Germán, estrenando nuevo dirigente en la figura del veterano exjugador de la Selección Nacional Larry Ayuso, ‘visitarán’ sin viajar muy lejos, a primera hora, a las 6:00 p.m., a los Capitanes de Arecibo. La cancha estará a solo unos pasos de las habitaciones de ambos equipos y toda la matrícula del BSN en el Hotel Wyndham Grand Rio Mar en Río Grande.

A segunda hora, 9:00 p.m., se medirán en el mismo tabloncillo del ‘ballroom’ del hotel los Brujos de Guayama y los Indios de Mayagüez.

Allí será la sede de la bautizada ‘burbuja criolla’, propuesta del debutante presidente del BSN, Ricardo Dalmau, imitando el formato utilizado por la NBA en Estados Unidos para salvar lo que parecía un torneo perdido.

“Hay mucha ansiedad, yo creo. Muchos no han jugado en más de seis meses, y algunos estuvieron en otras ligas, como Onzie Branch, que estaba en México. Pero la mayoría están ansiosos y con mucha hambre”, dijo sobre los Atléticos Ayuso, quien comenzó en febrero el torneo como parte de la plantilla de jugadores, pero quien fue nombrado dirigente en propiedad durante la pandemia para hacerse cargo de los Atléticos. El piloto David Rosario no llegó a un acuerdo con la gerencia. Rosario se encuentra dirigiendo en Nicaragua y no se esperaba que estuviera a tiempo para el torneo del BSN en la burbuja.

Mientras, Ayuso, quien había anticipado previamente que el torneo 2020 sería su último en el BSN como jugador activo, adelantó el retiro al aceptar el llamado a ser dirigente en propiedad.

Contra todo pronóstico

En el camino, tras la entrada del virus a Puerto Rico, se vieron abortadas las temporadas de la Liga de Béisbol Superior Doble A y de la Liga de Voleibol Superior Femenino, que recién habían iniciado en febrero. Mientras, el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y el Voleibol Superior Masculino nunca pudieron comenzar.

Pero el BSN, tras meses de planificación, y gracias a la inyección de un crédito contributivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como una aportación económica de la Compañía de Turismo junto al respaldo de auspiciadores, arrancará hoy contra viento y marea su torneo especial para coronar un campeón al cabo de seis semanas.

“Posiblemente esto no vuelva a pasar. Basado en como vamos a jugar, sabemos que hoy más que nunca la atención de público, de la liga y de los que no están aquí, van a estar sobre nosotros. Esto es gracias al esfuerzo que han hecho el BSN y Ricardo Dalmau, por sacar esto adelante”, reconoció por su parte el dirigente de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, quien es uno de los que ha sufrido de cerca uno de los golpes de la pandemia al baloncesto.

Es que la liga y sus equipos han tenido que enfrentar múltiples escollos hasta el último momento como los casos positivos a COVID-19 en las filas de Aguada, Bayamón y Mayagüez que se anunciaron en octubre, cuando los equipos se encontraban aún entrenando en sus respectivos acuartelamientos alrededor de la isla. Semanas después, el pasado 2 de noviembre, la liga reveló un brote dentro de los Vaqueros por ocho contagios (siete jugadores y un técnico) antes de su entrada a la ‘burbuja’.

Y tan reciente como este pasado fin de semana, los resultados de las pruebas realizadas a la llegada de los equipos a Río Grande, revelaron que ocho canasteros de los campeones Santeros de Aguada están contagiados, y por el momento está en dudas su participación.

“El escenario es una chulería, hay dos canchas para practicar, la principal y la alterna, y hay otra media cancha con gimnasio que los muchachos han aprovechado al máximo. El consenso general de todo el grupo es que estamos extremadamente agradecidos por lo que ha hecho la liga y Ricardo Dalmau para llevar a cabo este evento”, coincidió en entrevista separada Wilhelmus Caanen, piloto de los Leones.

Vale destacar que el torneo no es un comienzo en cero. Guayama, Mayagüez y Quebradillas arrancan jugando con marca de 3-0, seguidos por Aguada, Arecibo, Bayamón, Fajardo y Ponce todos jugando para 2-1; Guaynabo haciéndolo con marca de 1-2 y San Germán con 0-3.

En la ‘burbuja’ cada equipo jugará una vez contra cada rival, lo que sumarán un total de 45 partidos, desafíos que definirán los primeros siete clasificados a los playoffs, en tanto que el octavo y noveno lugar tendrán que jugar un partido de muerte súbita por el pase a la postemporada. Solo se eliminaría un equipo bajo ese plan, el que sería el décimo, aunque queda por verse si Aguada podrá ingresar en algún momento a la ‘burbuja’ o será excluido debido a su recién descubierto brote de COVID-19.

Completada la temporada regular el 29 de noviembre, luego se realizarán series de 3-2 de cuartos de final, semifinales también al mejor de tres; y una final al máximo de cinco juego.