El Baloncesto Superior Nacional (BSN) dedicará la temporada 2025 al exdirigente y gerente general de los Osos de Manatí, Flor Meléndez, quien a lo largo de 60 años se ha convirtido en una de las figuras más emblemáticas de la liga.

Ricardo Dalmau, presidente del BSN, anunció este miércoles la dedicatoria durante la presentación del torneo en las instalaciones de Vivo Beach Club, en Carolina.

Meléndez, quien es el técnico con más victorias de la serie regular del BSN, ganó un campeonato con los Atléticos de San Germán en 1985 y otros dos de forma consecutiva con los Vaqueros de Bayamón en 1995 y 1996.

“Mi señora me dijo que no llorara… Yo lo que tengo es que darle gracias a Dios porque yo soy un chamaco de un caserío y nunca pensé que esto me podía pasar. Le he dado mi vida al baloncesto. Este año cumplo 60 años en el BSN y, con mucha alegría, recibo este honor”, dijo Meléndez al subir a la tarima con lágrimas en su rostro.

Del mismo modo, el legendario estratega, de 78 años, agradeció a su esposa, hijos, apoderados con los que trabajó y a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) por la oportunidad de dirigir la Selección Nacional.

“Tengo que darles las gracias a mucha gente. A esa señora que está ahí vestida de verde (su esposa, Nilda Barrios), que es la que desde la ‘high school’ me está acompañando, la que manda y en las buenas y en las malas estamos juntos. A mis hijos, que siempre han estado al lado mío dándome el respaldo cuando no ha habido ánimos. Y a los apoderados del BSN, que siempre me han respaldado todos estos años y he mantenido un trabajo en el que uno se retira por lo general a los 30 años. Yo siempre he dicho que me voy a retirar a los 99 años, así que me van a tener que aguantar por mucho tiempo todavía”, comentó.

“Y a la Federación de Baloncesto que me dio la oportunidad desde muy joven para ser el dirigente del Equipo Nacional”, agregó.

Como dirigente, Meléndez ganó la medalla de plata con el Equipo Nacional en los Juegos Panamericanos de 1979. Al año siguiente, clasificó al combinado patrio a los Juegos Olímpicos de Moscú.

Además, tuvo la oportunidad de dirigir a clubes argentinos y brasileños en el transcurso de su carrera. De hecho, dirigió a la Selección de Argentina para el Mundial de la FIBA de 1996, celebrado en España.

La campaña 2025 del BSN comienza este sábado, cuando los Santeros de Aguada visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes. En esta ocasión, el torneo presentará varios cambios, como la adición de tres refuerzos y un nuevo formato de postemporada.