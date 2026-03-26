Los planes de los Indios de Mayagüez para el inicio de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) hasta ahora no han cambiado, pese al pobre desempeño del refuerzo Kevin Allen ante los Leones de Ponce en el juego inaugural.

Allen solo vio nueve minutos de acción en la primera mitad y no volvió a pisar el tabloncillo del Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez por el resto del partido. Terminó la noche con apenas cinco puntos y un rebote, y Mayagüez empezó el torneo con un revés contra Ponce por 89-85 en casa.

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Gustavo Cañas, gerente general de los Indios, confirmó a Primera Hora que aún así Allen seguirá reforzando a la tribu hasta la incorporación de Tyrell Harrison, tal como habían planificado desde el principio.

“En todo momento se dijo que Allen venía por el retraso en la visa de Tyrell. Por lo menos para este sábado, él (Allen) estará con nosotros. No sé qué pase el domingo o el lunes, pero jugará el sábado”, reiteró Cañas.

El gerente general explicó que Mayagüez trajo a Allen como reemplazo temporal de Harrison porque había sido compañero de Tjader Fernández y Josué Erazo en los Santos de San Luis Potosí, en México, y era el único importado dispuesto a jugar con el quinteto de la “Sultana del Oeste” sin ningún tipo de compromiso a largo plazo.

Allen promedió 13.8 puntos y 6.8 rebotes por partido en México. Previo a su llegada a la llamada “liga más dura”, registró una media de 18.6 unidades y 7.5 capturas por cotejo con los Caledonia Gladiators en la Superliga de Ucrania.

“En esta liga, todos los agentes saben lo que cobran los jugadores y (otros refuerzos) querían un mes garantizado. Yo no tengo necesidad de botar un turno de esa manera”, reiteró Cañas.

A diferencia de la pasada campaña, los equipos de BSN tienen este año un límite de seis sustituciones de refuerzos antes de la fecha límite de cambios y solo dos después de esa fecha.

La gerencia de la tribu anticipa que tanto Harrison como Nathan Sobey deberían estar en Puerto Rico en o antes de la segunda semana de abril. Cañas estima que Sobey será el primer australiano en llegar, ya que su visado fue aprobado y solo necesita que le entreguen su pasaporte ponchado para poder comprar un pasaje a la isla.

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Ambos estuvieron militando en la NBL, el torneo principal de su país, durante los últimos meses. Harell promedió un doble-doble de 18.8 tantos y 10.2 rebotes en la campaña anterior con los Indios, por lo que su presencia ayudaría a fortalecer la pintura de Mayagüez.

Tyrell Harrison, de los Indios, en un enfrentamiento camino al canasto contra DeMarcus Cousins (derecha) y Jaysean Paige (izquierda), ambos de los Mets. ( BSN )

Sobey, en cambio, reforzó el año pasado a los Santeros de Aguada, con quienes acumuló una media de 16 unidades y 3.9 asistencias. Sustituirá a Miye Oni, quien anotó el domingo 29 tantos, incluyendo cinco triples, y repartió siete asistencias ante los Leones.

Con fecha de regreso “Yao” López

Por otra parte, el gerente general adelantó a este medio que Carlos “Yao” López fue diagnosticado este miércoles con un tirón tipo 1 en la rodilla derecha y se espera que esté de vuelta dentro de tres a cuatro semanas.

Se temía que López se iba a perder toda la temporada cuando se lesionó a solo horas del juego inaugural, por lo que su diagnóstico fue un alivio para la fanaticada y la gerencia de Mayagüez.

“Yo llevo desde el 1993 en la liga, y pensé que se había lesionado el ACL (ligamento cruzado anterior) o el MCL (ligamento colateral medial). Pensé cualquiera de las dos por los gritos de él”, admitió Cañas sobre la lastimadura de uno de los agentes libres que firmaron los Indios para esta temporada.

“Fue en una rotación defensiva. Sin querer, (José) Placer fue a desplazarse, chocó con uno de los altos, se resbaló y cayó encima de la rodilla de Yao. No fue ni jugando, sino simulando una jugada defensiva”, contó.

Carlos "Yao" López, en uniforme de los Leones de Ponce, celebra durante el sexto juego de la final de conferencia contra los Indios de Mayagüez. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

El gerente general también compartió que Erazo estará disponible este sábado, cuando los Indios visiten a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El alero se perdió el partido inaugural por una lesión en la rodilla sufrida en un juego de pretemporada con los Osos de Manatí, al chocar con Raymond Cintrón, quien se fracturó un dedo del pie como consecuencia.