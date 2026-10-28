Las Atenienses de Manatí continúan demostrando su fortaleza en la recta final de la serie regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), luego de conseguir una convincente victoria, 91-68, sobre las Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

El triunfo, número 11 de la temporada para las manatieñas, les permite mantenerse en la lucha por uno de los primeros tres lugares de la clasificación y la ventaja de cancha local en la primera serie de la postemporada.

Para las Monarcas, que llegaban con dos victorias consecutivas, el resultado representa un duro revés en sus aspiraciones de asegurar uno de los boletos disponibles para los playoffs.

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El encuentro comenzó con un intenso intercambio ofensivo entre ambos quintetos.

Manatí encontró en Chelsea Mitchell y Pamela Rosado a sus principales figuras durante el primer parcial, particularmente en Rosado, quien encestó dos triples que ayudaron a despegar a las Atenienses, 26-18.

Sin embargo, cuando parecía que las locales tomarían el control temprano, apareció Tess Amundsen con dos triples consecutivos en el minuto final para acercar a Juana Díaz y cerrar el periodo con una ventaja mínima de Manatí, 26-24.

Durante el segundo parcial, las Monarcas continuaron ofreciendo resistencia, pero las Atenienses demostraron mayor consistencia en su ejecución ofensiva y lograron ampliar gradualmente su ventaja. Manatí consiguió establecer una diferencia de nueve puntos para marcharse al descanso con el marcador a su favor, 52-43, dejando preparado el escenario para una segunda mitad que terminaría siendo determinante.

El golpe decisivo llegó al comenzar el tercer periodo, cuando las Atenienses salieron con una intensidad arrolladora y protagonizaron una impresionante corrida de 13-2 que amplió la diferencia a 65-45. Juana Díaz no encontró respuestas para detener el ataque de las locales y apenas consiguió 15 puntos durante ese parcial. Manatí aprovechó su dominio para construir una cómoda ventaja que terminó marcando el rumbo definitivo del desafío.

Con el partido prácticamente decidido, ambos equipos protagonizaron un último periodo de baja anotación, con apenas diez puntos por quinteto. Las Atenienses administraron la ventaja que habían construido durante los primeros 30 minutos y cerraron el encuentro con una sólida victoria de 23 puntos, reafirmando su buen momento colectivo de cara a la postemporada.

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La ofensiva de Manatí contó con seis jugadoras en doble figura, encabezadas por Chelsea Mitchell, quien terminó con 19 puntos y seis rebotes. La recién incorporada Camryn Taylor volvió a ofrecer una importante aportación al conseguir 18 tantos, demostrando que comienza a convertirse en una pieza valiosa dentro del esquema ofensivo de las Atenienses. Por las Monarcas, Tess Amundsen fue la mejor anotadora con 27 puntos, mientras que Imani McGee contribuyó con 10 unidades, tres rebotes y cinco asistencias.

Con este resultado, Manatí mejoró su marca a 11-4 y continúa fortaleciendo sus aspiraciones de finalizar entre los primeros tres equipos de la clasificación. Por su parte, Juana Díaz cayó a 6-9 y vio detenida su cadena de dos triunfos consecutivos, en una etapa donde cada derrota reduce el margen de maniobra en la lucha por avanzar a la postemporada del BSNF 2026.

Juego suspendido en Fajardo

El BSNF notificó que el único partido para este miércoles tuvo que ser suspendido.

El encuentro entre las Ganaderas de Hatillo y las Cariduras de Fajardo pautado para hoy fue reprogramado debido a unos trabajos de reparación que realizará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que afectarán el servicio de agua potable en Fajardo.

El juego se llevará a cabo este jueves, 29 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Coliseo Tomás Dones.

Los otros dos partidos para el jueves serán, las Gigantes de Carolina recibiendo a las Pollitas de Isabela y las Monarcas de Juana Díaz visitarán a las Cangrejeras de Santurce.