Nueva York. Cade Cunningham anotó 42 puntos y repartió 13 asistencias para guiar el jueves a los Pistons de Detroit hacia un triunfo de 126-111 sobre los Knicks de Nueva York.

Los Pistons han derrotado a los Knicks en los tres enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada.

Paul Reed sumó 18 puntos, Tobias Harris aportó 11 unidades y 10 rebotes, y Ausar Thompson agregó 10 tantos para Detroit, líder de la Conferencia Este.

Jalen Brunson encabezó a Nueva York con 30 puntos, y el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 21 unidades y 11 rebotes.

Landry Shamet anotó 15 puntos y Josh Hart sumó 11 a la causa de los Knicks, quienes sin embargo atinaron apenas el 23% de sus triples (de 35-8).

Los Knicks anotaron los primeros cinco puntos del partido y alcanzaron su mayor ventaja con el 9-2. Luego, los Pistons encadenaron una racha de 21-8 y tomaron la delantera de manera definitiva.