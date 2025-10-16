Denver. Nikola Jokic considera a los Nuggets de Denver como un “caballo negro” en la carrera por el título de la NBA.

Técnicamente hablando no lo son. Ni siquiera están cerca de serlo.

Los Nuggets están apenas un poco detrás del Thunder de Oklahoma City, campeón reinante, como favoritos para levantar el trofeo Larry O’Brien al final de la temporada. Una cosa es segura: hay mucha competencia en la División Noroeste, donde Anthony Edwards y los Timberwolves de Minnesota lucen también como fuertes contendientes. Portland y Utah son aspirantes con alineaciones juveniles.

One week from tonight, ESPN will begin its 2025-26 regular-season game coverage with a doubleheader on Wednesday, Oct. 22. pic.twitter.com/Mo1q3fyAKX — NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2025

“Definitivamente el Thunder juega bien y todos van en su cacería”, dijo Jokic. “Esperamos ser el — ¿cómo se dice? ¿El caballero silencioso? ¿Caballo silencioso? Caballo negro.”

PUBLICIDAD

En la encuesta anual de pretemporada de los gerentes generales de la liga, se espera que tres de los cuatro primeros preclasificados en el Oeste salgan del Noroeste (los Rockets de Houston fueron la excepción, como el tercero). Sin embargo, todos los caminos hacia el título de la NBA pasan por Oklahoma City, donde Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la NBA, no parece dispuesto a ceder nada, lo mismo que sus compañeros.

“Sería terrible perder el campeonato de la NBA en 2026”, dijo Gilgeous-Alexander. “Ese es el nuevo enfoque. Ese es el nuevo objetivo... Esperamos mirar hacia arriba y haber logrado lo mismo que acabamos de lograr.”

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, recibe una falta durante un partido de pretemporada frente a los Bulls de Chicago, el martes 14 de octubre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey) ( Jack Dempsey )

Uno de los momentos destacados del verano para Gilgeous-Alexander fue llevar el trofeo de la NBA de regreso a su hogar en Hamilton, Ontario, donde recibió la llave de la ciudad.

“No podía imaginar de niño que el Larry O’Brien llegara a Hamilton”, dijo Gilgeous-Alexander, quien fue votado como el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA después de que el Thunder venció a Indiana en una emocionante serie que se fue a siete juegos. “Fue especial.”

Aquí hay un vistazo a cada equipo de la División Noroeste en un orden de finalización que la AP pronostica:

Oklahoma City

Los campeones defensores podrían ser incluso mejores esta temporada.

Oklahoma City firmó extensiones con las estrellas Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren en el receso previo a la campaña. Ello ratificó al Thunder como candidato al título en el futuro previsible. Gilgeous-Alexander está apenas alcanzando su mejor momento a los 27 años.

PUBLICIDAD

Casi todos regresan del equipo que tuvo un récord de 68-14 en la temporada regular antes de ganar el campeonato. Eso incluye a los defensores Lu Dort, Alex Caruso y Cason Wallace, la máquina de rebotes Isaiah Hartenstein, los anotadores probados Aaron Wiggins e Isaiah Joe, así como Jaylin Williams y Kenrich Williams, quienes aportan energía total.

Denver

Los Nuggets tendrán un nuevo aspecto después de sucumbir ante el Thunder en una serie de segunda ronda que se fue a siete partidos. Intercambiaron a Michael Porter Jr. a Brooklyn por Cam Johnson y orquestaron otro acuerdo con Sacramento por el gran lituano Jonas Valanciunas.

Denver también incorporó a Tim Hardaway Jr. y Bruce Brown, quien fue una pieza clave en 2023, cuando los Nuggets ganaron el título.

También tienen a Jokic, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, que promedió un triple-doble la temporada pasada.

Y quizás habrá menos dramatismo después de dejar que se marcharan el entrenador Michael Malone y el gerente general Calvin Booth con tres partidos restantes en la temporada regular.

Los Nuggets le quitaron la etiqueta de interino al entrenador David Adelman para hacerlo permanente y dividieron las tareas de la gerencia entre Ben Tenzer y Jonathan Wallace. El receso entre campañas pareció exitoso.

“Esperamos mantenernos saludables y esperamos poder entendernos jugando juntos”, dijo Jokic. “Creo que vamos a estar bien.”

Minnesota

Los Timberwolves se mantuvieron tan comprometidos con su núcleo actual como ningún equipo de la NBA durante el verano. Renovaron los convenios con Julius Randle y Naz Reid para volver a formar el equipo que alcanzó una segunda final consecutiva de la Conferencia Oeste.

PUBLICIDAD

Siete de sus ocho mejores jugadores han regresado, con roles elevados en la línea de fondo para las recientes selecciones de primera ronda Terrence Shannon Jr., Rob Dillingham y Jaylen Clark. Todo pasa por Edwards, quien se centró durante el receso en mejorar su manejo del balón y defensa para ser más completo.

Portland

Los Trail Blazers han trabajado arduamente para desarrollar su núcleo joven, incluyendo a Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Deni Avdija y Toumani Camara. Fue en parte por el interés en el desarrollo de ese grupo que el equipo luchó por un posible pasaje al minitorneo de repesca la temporada pasada en lugar de resignarse a las derrotas para buscar una mejor posición posición en el draft.

No lo logró, pero ahora Portland busca dar ese siguiente paso.

El equipo intercambió a Anfernee Simons y Deandre Ayton, y trajo al veterano estable Jrue Holiday y a un rostro familiar, Damian Lillard, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, quien pasó las primeras 11 temporadas de su carrera con los Blazers.

Sin embargo, hay un inconveniente. Lillard se está recuperando de una lesión en el tendón de Aquiles y no jugará esta temporada, por lo que servirá más como un jugador-entrenador. Una adición intrigante es el seleccionado del draft Yang Hansen, un pívot chino que ha llamado la atención tanto por su altura (2,13 metros) como por su habilidad para pasar.

Utah

El Jazz está pasando por una reconstrucción que requiere paciencia.

Tienen a Lauri Markkanen, por ahora. Markkanen, quien acordó una renegociación y extensión de contrato de cinco años y 238 millones de dólares en agosto de 2024, sigue siendo objeto de especulación de canje.

Las selecciones de primera ronda Ace Bailey y Walter Clayton Jr. aprenderán sobre la marcha. El Jazz, que tuvo el peor récord en la NBA la temporada pasada con 17-65, perdió a tres de sus principales anotadores: John Collins, Jordan Clarkson y Collin Sexton.