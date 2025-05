Carlos González le ha echado el ojo a varios novatos mientras dirige a los Gigantes de Carolina-Canóvanas esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Figuras como Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, y André Curbelo, de los Atléticos de San Germán, han dejado una buena impresión en lo que va del torneo, y su rendimiento no ha pasado desapercibido para el también dirigente de la Selección Nacional.

Otros novatos como Javier Ezquerra, de los Vaqueros de Bayamón, y Rafael Pinzón de los Capitanes, tampoco se pueden dejar atrás.

PUBLICIDAD

Y el técnico aguadillano no descarta que algunos de ellos sean considerados para futuros compromisos internacionales del Equipo Nacional.

“Siempre uno está pendiente de esos jugadores que han sobresalido en el BSN. Ramses Meléndez se está viendo muy bien con Arecibo. Lo que está haciendo André Curbelo con San Germán es algo que muchos sabíamos que podía hacer, por la capacidad que tiene. Es cuestión de que tenga la oportunidad y se la han dado allí. Ezquerra es un jugador del que nadie esperaba mucho, y creo que lo ha hecho muy bien también. Giancarlo Rosado, en algún momento, tuvo minutos de calidad con Aguada. Es un hombre grande, que es una de las cosas que nosotros siempre estamos buscando. Anthony Morales, que está en Caguas, también está teniendo sus minutos y mide 6’8”. Pinzón tampoco se puede dejar fuera. Pienso que también es un jugador que hay que seguir evaluando. Mide 6’6” y tira muy bien. Hay que ver si puede eventualmente ser un armador para la Selección a nivel internacional”, opinó González en una entrevista con Primera Hora .

“Son jóvenes que parece que eventualmente podrían ser opciones para la Selección. Todo depende de cómo se desarrollen. Sabemos que aquí en Puerto Rico tenemos mucho talento todavía. Es un buen grupo que hay que seguir viendo. Yo pienso que eventualmente la Federación de Baloncesto buscará la manera de darles ese espacio de desarrollo a ellos. Lo han hecho en el pasado con varios torneos o una que otra ventana”, abundó.

PUBLICIDAD

Ramses Meléndez donqueando en un juego contra los Criollos de Caguas. ( EDGARDO MEDINA MILLAN / BSN )

El entrenador del quinteto patrio añadió que constantemente añaden jugadores al banco de talento del programa nacional debido a que, por lo general, las convocatorias dependen de la disponibilidad de los canasteros.

La mayoría de estos militan en ligas extranjeras durante la temporada muerta del BSN. Por eso, no sería descabellado convocar a alguno de los novatos mencionados en lugar de uno de los habituales integrantes del Equipo Nacional que no esté disponible.

González destacó el desempeño de Meléndez, quien encabeza la carrera por el premio Novato del Año junto a Curbelo. El delantero de 22 años y 6’7” de estatura, está promediando 11.5 puntos, 4.2 rebotes y 1.4 asistencias por juego y ha sido clave en muchas de las victorias de Arecibo.

“Ha lucido muy bien en el torneo y su físico es un prototipo que siempre es positivo”, dijo el mentor sobre Meléndez.

Curbelo, por su parte, acumula una media de 12.3 unidades, 3.8 capturas y 5.4 asistencias. La última vez que el base, de 23 años, representó a Puerto Rico fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde tras un patrón de indisciplina, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) decidió suspenderlo de forma indefinida de la Selección Nacional.

Según fuentes de este medio, su comportamiento incluyó ofrecerle tiros a un compañero de equipo, romper propiedad del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda e insultar al entrenador del equipo anfitrión.

PUBLICIDAD

González admitió que desconoce si las puertas del Equipo Nacional están abiertas para el joven armador, que no ha estado involucrado en incidentes controversiales desde su llegada a San Germán. Es un tema que tendría que discutir con el gerente general Carlos Arroyo.

André Curbelo, de los Atléticos, intenta anotar contra la defensa de los Indios. ( BSN )

“Honestamente, no he hablado con Carlos Arroyo acerca de eso. Hace unos días, salió el sorteo de los grupos del próximo mundial en Catar y quedamos en sentarnos a hablar. No nos hemos sentado a hablar específicamente de algo. Siempre hablamos de ‘x’ o ‘y’. Tenemos que sentarnos y hablar de todas esas posibilidades, pero no puedo decir algo de las opciones que tenemos. Yo te estoy hablando desde mi carácter como dirigente de los Gigantes, por lo que he visto en el BSN”, comentó.

“Estos muchachos han sobresalido y pienso que pueden ser opciones para el programa nacional, por lo que representan físicamente y cómo se han desarrollado”, señaló.

Puerto Rico tiene programado competir en el AmeriCup 2025 del 22 al 31 de agosto en Managua, la capital de Nicaragua. Además, la Selección Nacional comenzará su ruta hacia Catar 2027, con la primera ventana clasificatoria el 28 de noviembre y 1 de diciembre ante rivales aún por definir en una sede por determinar.