Fred VanVleet apostó por sí mismo y los Rockets de Houston fueron los beneficiados.

En el primer día de la agencia libre en la que la mayoría de las estrellas —Kyrie Irving, Draymond Green, Khris Middleton, Kyle Kuzma y más— se quedaron con sus equipos, VanVleet se dirige a un nuevo hogar tras firmar el viernes por tres años y 130 millones, le informó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de las negociaciones.

ESPN reportó primero el acuerdo entre VanVleet y los Rockets.

VanVleet —que es conocido por la frase “apuesta en ti mismo” para describir la trayectoria de su carrera tras firmar fuera del draft a campeón de la NBA con los Raptors de Toronto— ganará alrededor de 525,000 dólares por partido las próximas tres temporadas.

Eso equivale casi a lo que ganó como novato con Toronto —550,000 dólares.

“Me gusta ver a los chicos siendo pagados”, publicó Jayson Tatum de Boston en Twitter.

Y muchos más fueron pagados el viernes —y más están por venir.

Irving y Luka Doncic lo volverán a intentar juntos en Dallas y Green buscará más campeonatos con Stephen Curry en Golden State, al igual que Middleton con Giannis Antetokounmpo en Milwaukee

Y Jerami Grant se queda con Portland por una gran cantidad. Las decisiones se tomaron rápidamente el viernes en otro veloz inicio de la agencia libre de la NBA, como ya es usual —con más de un 1,500 millones de dólares acordados básicamente en las primeras tres horas.

Irving acordó firmar por 126 millones de dólares y tres años con los Mavericks, que adquirieron al jugador en un llamativo canje en febrero, pero terminaron tambaleándose al final y se perdieron la postemporada. Una persona que tiene conocimiento de las negociaciones confirmó el trato a The Associated Press, y con lo que uno de los nombres más importantes de la agencia libre quedó fuera.

Los Mavs habían dejado en claro que la permanencia de Irving era prioridad —y lo cumplieron en la primera hora de la ventana de la agencia libre que inició a las 6p.m. ET.

Grant recibirá 160 millones en los próximos cinco años como parte de un plan para mantener feliz a Damian Lillard y que no pidiera un canje, aunque eso ya fue un fracaso pues el canastero si ha pedido ser cambiado.

Kyle Kuzma duplicó su salario con Washington y Draymond Green aseguró que la base del equipo campeón de Golden State se mantenga junta.

Kuzma acordó firmar por cuatro años y 102 millones de dólares con los Wizards y Green recibirá un nuevo contrato por 100 millones en cuatro campañas con los Warriors.

Ambos acuerdos —que primero reportó ESPN y subsecuentemente le confirmó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de las negociaciones— fueron finalizados rápidamente.

Kuzma optó por rescindir su contrato que le hubiera pagado 13 millones de dólares la próxima campaña y ahora promediará 26 millones en los próximos cuatro años tras promediar 21.2 puntos por partido la temporada anterior.

Green se mantendrá al lado de Stephen Curry y Klay Thompson con los Warriors, equipo con el que ha ganado cuatro títulos en una década. Optó por rescindir su acuerdo de 27,6 millones de dólares para la próxima temporada y ahora se quedará otros cuatro años.

Middleton también cambió un salario alto por más años. Podría haber ganado 40 millones la próxima campaña, pero optó por 102 millones en tres años para seguir con los Bucks.

Donte DiVincenzo, que jugó con Golden State la pasada campaña, se unirá a sus dos excompañeros en la Universidad de Villanova, Jalen Brunson y Josh Hart, en los Knicks. ( Jeff Chiu )

Los Knicks fichan a Donte DiVincenzo

Donte DiVincenzo acordó un contrato de cuatro años y $50 millones para unirse a los excompañeros de equipo de Villanova Jalen Brunson y Josh Hart con los New York Knicks, dijo el sábado una persona con conocimiento de los detalles.

DiVincenzo pasó la temporada pasada con los Golden State Warriors antes de decidir mudarse al otro lado del país, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no puede ser oficial.

ESPN informó por primera vez el acuerdo con el alero.

Los Knicks ganaron una serie de playoffs por primera vez en una década la temporada pasada luego de firmar a Brunson en el verano y adquirir a Hart de Portland durante la temporada. Brunson y DiVincenzo formaron parte de dos equipos campeones de la NCAA con los Wildcats, con Hart uniéndose a ellos en el primero.

DiVincenzo también ganó un campeonato de la NBA con los Milwaukee Bucks en 2021, aunque jugó solo en sus primeros tres juegos de playoffs antes de romperse un ligamento en el tobillo izquierdo.

La selección de primera ronda de los Bucks en 2018 luego se repartió a Sacramento como parte de un acuerdo de cuatro equipos en la fecha límite de cambios en 2022 antes de firmar con los Warriors en julio pasado. DiVincenzo pasó a jugar en 72 juegos, el máximo de su carrera, para Golden State la temporada pasada, comenzando 36 y promediando 9.4 puntos.

El alero Cameron Johnson (23), a la derecha, firmó una extensión con los Nets de Brooklyn, equipo que lo adquirió en el cambio que llevó a Phoenix a Kevin Durant. ( Matt York )

Cam Johnson se queda en Brooklyn

Cam Johnson —quien floreció para promediar 16.6 puntos en 25 juegos con Brooklyn— se quedara con el equipo por cuatro años y 108 millones, confirmó su agente Steve Heumann.

Los reinantes campeones, los Nuggets de Denver perdieron a un agente libre que querían mantener. Bruce Brown acordó firmar con Indiana, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión. ESPN reportó que firmó por dos años y 45 millones.

El equipo que superó Denver en la final, el Heat de Miami, también perdió un jugador clave. Gabe Vincent acordó por tres años y 33 millones con los Lakers, pero retuvo a Kevin Love —quien rápidamente se convirtió líder en el vestuario con Miami_y tendrán de vuelta a Josh Richardson. Love ganará 3.7 millones esta campaña con opción para la temporada 2024-25.

Mientras que el Novato del Año Paolo Banchero recibió un jugador veterano en Orlando. Joe Ingles firmó por dos años y 22 millones. Trae Jones se va a los Spurs por dos años y 20 millones.

Los Cavs no desaprovecharon y acordaron acuerdos con los aleros Caris LeVert por dos años y 32 millones de dólares y Georges Niang por tres años y 26 millones.

Después de que VanVleet firmó con Houston, los Raptors rápidamente llenaron su lugar firmando a Dennis Schröder por dos años y 26 millones. El MVP 2011 Derrick Rose acordó con Memphis.

Máximos salarios

Poco antes del inicio de la agencia libre, la NBA confirmó los términos financieros de la próxima temporada.

El salario máximo que comienza a aplicar el sábado es de 136,021 millones —el más alto en la historia de la liga. La cantidad con impuesto de lujo es de 165,294 millones.