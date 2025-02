Antes de comenzar el juego entre Puerto Rico y Estados Unidos, Markus Howard se sentía nervioso por primera vez en mucho tiempo.

El estelar escolta juega con el Baskonia en la ACB de España, considerada la segunda mejor liga del mundo, y en la Euroliga, la máxima competición de clubes de baloncesto en Europa. Sin embargo, nunca había sentido una presión como la que produce ponerse la camiseta de la Selección Nacional.

Howard falló los cuatro lanzamientos que realizó en los primeros 10 minutos del partido, y no fue hasta el segundo parcial que logró soltarse con un triple. Eventualmente, concluyó como el máximo anotador del combinado boricua, con 17 puntos en el revés ante los estadounidenses en el Coliseo Roberto Clemente.

El canastero, de 25 años, compartió que le escribió a su hermano Jordan Howard, armador del Equipo Nacional por el inusual nerviosismo que estaba experimentando previo al primer juego de la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025.

“Le escribí a mi hermano antes del juego. Nunca se lo dije a nadie, pero esta es la primera vez que me he sentido nervioso para un partido. Mi hermano me respondió que me amaba y que solo fuera yo mismo. Ver la reacción de mis compañeros cuando ese primer canasto entró me hizo sentirme agradecido con los coaches y mis compañeros por darme la oportunidad de jugar mi manera y creer en mí”, confesó Howard durante una conferencia de prensa después del revés.

Markus Howard atacando el canasto ante Estados Unidos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El hijo de la puertorriqueña Noemí Santana había hablado durante años con su hermano sobre la posibilidad de representar juntos a la isla. Pero, Jordan no pudo ser parte del debut de su hermano con la Selección Nacional, ya que se encuentra en China jugando con el club Ningbo Rockets. A pesar de esto, Markus está emocionado al saber que, tarde o temprano, compartirá la cancha junto a su hermano mayor, vistiendo los colores de Puerto Rico.

“Cuando en el camino eso se haga realidad será un momento bien emocional para ambos. El año pasado, nos enfrentamos en España y fue divertido, así que tengo ganas de experimentar ese sentimiento otra vez, pero desde el otro lado”, comentó.

Howard estuvo cerca de estrenarse con el seleccionado patrio en el Repechaje Olímpico, celebrado del 2 al 7 de julio de 2024 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, pero no pudo debido a la espera del nacimiento de su hijo.

Fue convocado para esta ventana clasificatoria al torneo continental junto a una sólida escuadra que incluyó al también debutante Tai Odiase y otras estelares figuras que ayudaron a Puerto Rico a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, como Tremont Waters y George Conditt IV.

No obstante, debido a la lesión del tendón de Aquiles de Waters, Howard asumió el reto de convertirse en uno de los pocos jugadores del Equipo Nacional capaz de crear su propio tiro frente a Estados Unidos.

Como resultado, el dirigente del conjunto norteamericano, Stephen Silas, ordenó a sus jugadores que no le dieran ni una pulgada de espacio al escolta del Baskonia. “Ese fue nuestro plan. Queríamos que atacara el aro y sabíamos que iba a anotar canastos difíciles”, admitió Silas.

Pese a que los estadounidenses no permitieron que tuviera una noche fácil, Howard no olvidará cómo los puertorriqueños presentes en el Clemente alentaban cada canasto que atinaba.

“Fue una locura la atmósfera, intensidad y la pasión de los fanáticos. Podías escuchar a los fanáticos en cada tiro que entraba. Eso emociona a uno como jugador porque te hace sentir que todo el coliseo está en tu esquina. Fue bien divertido experimentar eso. Es muy diferente a Europa. Similar a la intensidad, pero la pasión es distinta”, indicó.

Howard y la Selección Nacional iban a recibir este domingo a Cuba en el Clemente, pero el partido fue cancelado porque solo tres canasteros cubanos recibieron sus visados.