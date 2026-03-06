La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) confirmó este viernes las 12 jugadoras que representarán a la isla en el torneo de clasificación a la Copa del Mundo FIBA, que se disputará del 11 al 17 de marzo en San Juan.

Este certamen es uno de cuatro que se celebrarán por el mundo en la misma fecha para entregar los últimos cuatro boletos disponibles para el Mundial.

Dicho eso, el equipo anunciado estará liderado por la veterana Pamela Rosado, de 39 años, quien aportará experiencia y liderazgo junto a jugadoras jóvenes y talentosas como Arella Guirantes, Brianna Jones, Imani McGee-Stafford, Kaelynn Satterfield. La lista completa incluye a Tayra Meléndez, India Pagán, Nina de León, Zaida González, Jackie Benítez, Sofía Roma y Trinity San Antonio.

El torneo, que se jugará en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, definirá un boleto al Mundial Alemania 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre de este año. Puerto Rico busca avanzar a su tercera Copa del Mundo consecutiva. En el torneo en la isla enfrentará dura competencia pues vienen a jugar aquí también Estados Unidos (que ya tiene pase al Mundial), España, Italia, Nueva Zelanda y Senegal.