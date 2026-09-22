Doc Rivers rechazó una oferta para convertirse en comentarista de la NBA en la NBC tras retirarse como jugador en 1996, porque no podía prometerle al entonces presidente de NBC Sports, Dick Ebersol, que no se convertiría en entrenador.

Ahora que Rivers insiste en que su carrera como entrenador, que le ha valido un puesto en el Salón de la Fama, ha llegado a su fin, parecía el momento adecuado para que se incorporara a la NBC.

La cadena anunció el lunes que Rivers será comentarista en los partidos de esta temporada en NBC, Peacock y NBCSN, y que además podría desempeñar algunas funciones en el plató.

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“Puedo decir con toda sinceridad que me he retirado por completo”, declaró Rivers en una entrevista telefónica con The Associated Press. “He tenido una larga carrera. Culminó con mi incorporación al Salón de la Fama (Naismith) a principios de este año, y estoy muy agradecido por haber podido entrenar y jugar durante tanto tiempo. Por primera vez, puedo centrarme en dedicarle toda mi atención a la televisión, algo que me hace mucha ilusión”.

“Creo que siempre he sido bastante sincero. Siempre he ensalzado el deporte en general, pero he dicho la verdad. No creo que a nadie le haya molestado nunca la sinceridad ni la forma de decir la verdad. Siempre hay ocasiones en las que se ofende a la gente por decir la verdad, pero eso nunca me ha preocupado realmente”.

Rivers ocupa el sexto puesto en la clasificación histórica de la NBA en cuanto a victorias (1,194) y partidos (2,059) como entrenador. En sus nueve temporadas con Boston, llevó a los Celtics al título de la NBA en 2008 y volvió a las finales dos años después. Además de en Boston y Orlando, Rivers ha entrenado a los Los Angeles Clippers, a Filadelfia y a Milwaukee.

No será la primera vez que Rivers colabore con la NBC. Fue comentarista de estudio durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y tuvo ocasión de cubrir otras disciplinas deportivas además del baloncesto, como el balonmano.

«No podríamos estar más contentos de tenerlo de vuelta en el equipo de NBC Sports», declaró Sam Flood, productor ejecutivo y presidente de NBC Sports, en un comunicado sobre Rivers. «Tras haber llevado a los Celtics al título de la NBA en 2008 y con casi cuatro décadas de experiencia en la NBA, tanto como entrenador como jugador, estamos encantados de incorporar a otro miembro del Salón de la Fama a nuestra plantilla».

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Rivers trabajó en Turner Sports durante tres años (1996-99) antes de iniciar su carrera como entrenador en los Orlando Magic. También colaboró en dos ocasiones con ESPN/ABC, en 2003-04 y en 2023. Entre otras cosas, formó parte del equipo principal de comentaristas junto a Mike Breen y Doris Burke durante los dos primeros meses de la temporada 2023-24, antes de aceptar el puesto en los Bucks en enero de 2024.

“No me tomo muchos descansos en la vida. Siempre he estado vinculado al baloncesto y esta es una forma de seguir formando parte de él”, afirmó Rivers. “Si lo piensas bien, he jugado, he entrenado, he trabajado en la dirección del club, he presentado programas de televisión… He hecho prácticamente todo lo que se puede hacer en nuestro deporte. Y eso me da una perspectiva interesante que, espero, pueda compartir con los espectadores".

Rivers también entrenó a cinco jugadores que se convirtieron en comentaristas de la NBC y jugó contra Reggie Miller, el comentarista principal de la NBC. Rivers, que jugaba de base, militó en cuatro equipos a lo largo de sus 12 años de carrera.

Entrenó a su hijo, Austin, y a Jamal Crawford en los Clippers; a Grant Hill y Tracy McGrady en Orlando; y a Brian Scalabrine en Boston.

Uno de los momentos más divertidos de la temporada pasada fue cuando Austin Rivers intentó entrevistar a su padre antes de un partido entre Milwaukee y Cleveland.

“Al surgir esta oportunidad, una de las cosas en las que pensé fue que me encantaría trabajar con Austin. Sería muy divertido poder trabajar con él”, dijo Doc Rivers. “Es curioso pensar que a la mitad del cuerpo técnico o bien les he entrenado o bien he sido su padre. Una vez me peleé con Reggie, lo cual es aún más gracioso. Así que es genial lo vinculado que estoy a todo este talento”.

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La retransmisión de la NBC comienza con tres partidos en la noche inaugural, el 20 de octubre, entre los que se incluyen el Boston contra Detroit y el Oklahoma City contra San Antonio. El partido estrella de esa noche será el de los New York Knicks, que comenzarán a defender el primer título de la NBA de la franquicia desde 1973 cuando reciban a Filadelfia en el debut de LeBron James con los 76ers.

“Si a eso le sumas que Giannis (Antetokounmpo) se va a Miami, que LeBron se va a Filadelfia, que Indiana vuelve a estar al completo y que Cleveland lleva ya un año entero con (James) Harden y (Donovan) Mitchell… La Conferencia Este va a estar muy reñida este año. Quiero decir que hay muchísima competencia en la parte alta de la clasificación en el Este y va a ser una conferencia interesante", afirmó Rivers. “En el Oeste, los dos mejores equipos siguen siendo los mismos: San Antonio y Oklahoma. Hay dos equipos interesantes: los Lakers, porque tienen a Luka (Doncic), y Denver, porque tienen a (Nikola) Jokic, ¿no? No se puede descartar a esos equipos“.

“Creo que el equipo al que más se seguirá este año será el de Minnesota. Podría salirles increíblemente bien si (LaMelo) Ball y Ant (Anthony Edwards) logran compenetrarse y juegan bien, o podrían pasar apuros. Es decir, simplemente no lo sabemos, pero hay mucho talento en un solo equipo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.