Houston. Luka Doncic anotó 40 puntos y LeBron James agregó 30 para que los Lakers de Los Ángeles extendieran su racha ganadora a siete partidos con una victoria 124-116 sobre los Rockets de Houston el miércoles por la noche.

Es la 10ma victoria en 11 partidos para los Lakers, que también vencieron a Houston por 100-92 el lunes por la noche.

Los Lakers ganaban por 4 a falta de unos 90 segundos cuando Doncic encontró a James para un mate alley-oop. Kevin Durant tuvo una pérdida de balón en el otro extremo y Doncic hizo un 3-puntos para empujar la ventaja a 120-111 con menos de un minuto para el final.

PUBLICIDAD

Doncic repartió 10 asistencias y logró nueve rebotes, quedándose a un rebote del triple-doble. James hizo 13 de 14 en tiros de campo -empatando el mejor partido de su carrera- y logró cinco rebotes para sumar 12,002, convirtiéndose en el 23er jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 12,000 rebotes. James también encestó 13 de 14 para Miami contra Charlotte el 4 de febrero de 2013.

Alperen Sengun sumó 27 puntos y 10 asistencias para los Rockets en su regreso tras perderse dos partidos por un problema de espalda. Amen Thompson añadió 26 puntos y 11 rebotes y Houston perdió por tercera vez en cuatro partidos.

Durant sólo anotó dos puntos en la primera parte y acabó con 18 puntos y seis rebotes.

Los Lakers perdían por 2 antes de que Rui Hachimura y Doncic anotaran triples consecutivos para tomar una ventaja de 113-109 a falta de tres minutos.

Thompson logró una bandeja para los Rockets antes de que un mate de Hachimura dejara a los Lakers 4 arriba a falta de menos de dos minutos.

El partido estaba empatado al principio del último cuarto antes de que James anotara los cuatro primeros puntos de una racha de 6-0 que dio a los Lakers una ventaja de 102-96 a falta de menos de nueve minutos.

Pero los Rockets anotaron los siguientes nueve puntos, con un 3 de Durant, para tomar una ventaja de 105-102 con cerca de 6½ minutos restantes.

Siguiente

Lakers: Visita Miami el jueves por la noche.

Rockets: Reciben a Atlanta el viernes por la noche.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.