Eddie Casiano salió del camerino sonriendo luego del triunfo de los Atléticos de San Germán 96-75 sobre los Vaqueros de Bayamón la noche del miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El dirigente estaba complacido con el desempeño de su equipo, aunque no totalmente conforme, pues reconoció que es solo el primero de 36 juegos y la contienda en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) apenas está comenzando. Casiano tiene la mirada puesta en el próximo compromiso que será el viernes ante los Indios de Mayagüez.

El partido tendrá como escenario la cancha Arquelio Torres, hogar de los Atléticos.

“Ganar en la carretera es difícil y más en la casa del campeón, pero como le digo a los muchachos, es solo un juego y nos quedan 35″, reaccionó Casiano. “Es cuestión de mantenernos y seguir mejorando aunque tuvimos un juego casi perfecto en especial en los tiros a distancia”.

Los Atléticos acertaron el 52% de sus intentos de campo, incluyendo de 26-14 desde la línea de tres puntos para un 54%. Además, solamente perdieron el balón seis veces, acumularon siete robos y cuatro tapones.

El importado de los Vaqueros de Bayamón, Jacob Wiley, ataca el canasto ante la defensa de Jorge Brian Díaz. ( Xavier Araújo )

“Tenemos que seguir mejorando en la defensa. Una victoria refrescante porque fue robando, pero tenemos que ser consecuentes a través de la temporada, tenemos mucho trabajo y carretera por recorrer”, insistió Casiano.

San Germán tuvo a cinco jugadores anotando puntos en doble cifra. El delantero Tony Bishop encabezó la ofensiva con 24 puntos.

“Nosotros traemos jugadores que pueden jugar en equipo, entender su respectivo rol y mejorar a sus compañeros. Queremos que el grupo pueda jugar en equipo. Tener a cinco jugadores en doble ‘figura’ significa que fue una victoria en equipo. Es una sola, quedan 35 partidos y tenemos que ser consistentes. Esto es un torneo bien difícil, pero tienen que contar con nosotros”, afirmó Casiano.

El desafío del viernes será el primero los Indios en la nueva temporada.

“Es cuestión de trabajar día a día para mejorar practicando. Si uno no trabaja, no hay frutos. Nos corresponde prepararnos para el próximo equipo que mucha gente no habla de él (los Indios), pero es un equipo bien preparado”, concluyó Casiano.