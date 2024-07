La Selección Nacional de Baloncesto masculino perdió el domingo su penúltimo partido de fogueo previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras caer ante Canadá por 103-93 en Orleans, Francia.

Fue el tercer revés en igual número de salidas para los boricuas, que habían perdido el viernes ante Australia, 90-75, también en Orleans. El martes, Puerto Rico sufrió un cerrado revés por 67-65 en su visita a Grecia.

Los canadienses, de paso, fueron los ganadores de la medalla de bronce en la pasada Copa del Mundo de la FIBA el año pasado.

El domingo, Puerto Rico comenzó con un cuadro regular formado por George Conditt IV, Ysmael Romero, Isaiah Piñeiro, Tremont Waters y José Alvarado.

Fue un primer parcial en el que ambos equipos batallaron de tú a tú. Puerto Rico forzó un tiempo pedido de Canadá cuando tomó ventaja de 14-12 tras canasto de Romero con 3:36 por jugar en el periodo. Los primeros 10 minutos terminaron con el marcador igualado, 23-23.

Canadá comenzó mejor el segundo parcial, y una ventaja de 32-25 en los primeros dos minutos obligó al dirigente boricua Nelson Colón a pedir tiempo. Los canadienses supieron mantener a distancia a los boricuas, que se fueron al descanso abajo en el marcador por 46-40.

Los norteamericanos se despegaron de manera definitiva en los primeros minutos del tercer periodo. Canadá arrancó la segunda mitad con un avance de 15-0 para tomar ventaja de 61-40. Dos tiros libres de Gian Clavell con 6:50 por jugar en el periodo fueron los primeros puntos de la mitad para Puerto Rico, y pusieron el marcador 61-42.

El tercer periodo terminó con ventaja para Canadá de 78-64.

Puerto Rico, sin embargo, no tiró la toalla para comenzar el cuarto periodo. Tres triples de Alvarado en los primeros cuatro minutos del parcial acercaron a los boricuas, 82-77, con 6:50 en el reloj para el deleite de los fanáticos en Orleans que no deseaban presenciar una paliza. Canadá, no obstante, no dejó espacio para mayores sorpresas y retomó ventaja de doble dígito a mediados del parcial rumbo a asegurar la victoria.

La Selección ahora se moverá a Madrid para un último amistoso contra España el martes. Luego, viajará a París el jueves, un día antes de comenzar los Juegos Olímpicos.

El torneo masculino comienza el 28 de julio con Puerto Rico enfrentando a Sudán del Sur a las 5:00 a.m., hora de la isla.

Puerto Rico está en el Grupo C junto a los africanos, Estados Unidos y Serbia.

El Equipo Nacional masculino jugará en las Olimpiadas por primera vez desde Atenas 2004 tras conseguir el pase en el Repechaje Olímpico a principios de mes en el Coliseo José Miguel Agrelot.