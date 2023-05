Nueva York. Los New York Knicks saben lo difícil que es tener que jugar un partido de postemporada sin su alero que lo hace todo.

El Miami Heat no quiere que le recuerden cómo es eso.

El estado de salud de Jimmy Butler es incierto para Miami. Los Knicks aún no están seguros sobre Julius Randle. Eso hace que sea difícil predecir qué sucederá cuando el Heat intente asumir una ventaja de 2-0 en su serie semifinal de la Conferencia Este hoy martes en la noche.

Ambos jugadores han sido catalogados como cuestionables para el juego, al igual que el guard de los Knicks, Jalen Brunson, todo debido a lesiones en los tobillos.

El juego entre el Heat y los Knicks de esta noche será seguidos por el Juego 1 de la serie semifinal de la Conferencia Oeste entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Miami logró una victoria de 108-101 el domingo, incluso con Butler retrasado en la recta final después de torcerse el tobillo derecho con 5:05 por jugar. El entrenador Erik Spoelstra dijo el lunes que el Heat podría no tener una actualización sobre su disponibilidad hasta poco antes del partido en el Madison Square Garden.

Butler es su jugador más importante, anotando 56 y 42 puntos en los últimos dos juegos de su serie de primera ronda, cuando el Heat derrotó a Milwaukee para convertirse en el sexto No. 8 en vencer a un sembrado No. 1 en la historia de la NBA.

El Heat terminó tan bajo en la clasificación en parte debido a la frecuencia con la que estuvieron sin una alineación saludable, por lo que están acostumbrados a enfrentar lo desconocido.

“Nuevamente, no es que solo estemos haciendo esto hoy”, dijo Spoelstra. “Han sido seis meses de este tipo de situación y todavía no sabemos quién estará disponible para ellos”.

Los Knicks solo vieron videos el lunes, por lo que Randle, quien no participó en el Juego 1, no tuvo oportunidad de ingresar a la cancha de práctica y probar su tobillo izquierdo, el que se volvió a lesionar en el Juego 5 contra Cleveland. El alero All-Star estuvo lejos de su mejor momento en esa serie después de perderse los últimos cinco juegos de la temporada regular con la lesión inicial, pero los Knicks tomarían todo lo que pudieran obtener ahora.

“Si está en la cancha, será Julius Randle”, dijo el alero de los Knicks, RJ Barrett. “Es un All-Star, por lo que estar en la cancha definitivamente hace algo por nosotros y ya sea que esté o no, tenemos que tratar de resolverlo, porque estamos en eso. Estamos aquí. Por supuesto que lo queremos de vuelta, pero tenemos que estar preparados para todo”.

Ese fue el mismo mensaje del Heat, que sólo consiguieron una canasta en el último cuarto de Butler, máximo anotador de la primera ronda de los playoffs con 37.6 puntos por partido. Se mantuvieron bien con un Butler limitado en los minutos finales del juego, con los veteranos Kyle Lowry (nueve puntos) y Bam Adebayo (ocho) teniendo grandes cuartos finales.

Jalen Brunson también está bajo observación. ( John Minchillo )

Fue otro recordatorio de que el Heat, que estuvo a un juego de llegar a la Final de la NBA el año pasado, no es el típico sembrado No. 8.

“Sabemos de lo que todos somos capaces”, dijo el escolta Max Strus. “Sabemos lo que todos hacemos y en qué somos buenos, y hemos estado aquí antes. Todos han estado en estos momentos de playoffs”.

Los Knicks, sembrados No. 5, respondieron a su derrota en el Juego 2 ante los Cavaliers al ganar tres seguidos para llevarse la serie, por lo que no mostraron preocupaciones mientras intentan igualar este.

“Hemos estado haciendo esto todo el año. No puedes estar nervioso después de un juego o cualquiera que sea el caso”, dijo Barrett. “Tienes que tener confianza en tus habilidades y en las habilidades del equipo y simplemente, sacaron lo mejor de nosotros en ese juego. Eso no significa que se acabó. Obtuvieron lo mejor de nosotros en un juego. De la misma manera, incluso si nosotros hubiera ganado el primer juego, la serie no habría terminado”.