Miami. Giannis Antetokounmpo tiene 31 años. Cuenta con un historial de lesiones, entre las que se incluyen distensiones en la pantorrilla. La temporada pasada solo disputó 36 partidos con los Bucks de Milwaukee. Y espera una renovación que podría reportarle casi un millón de dólares por partido dentro de unos años.

Algunas de estas cosas podrían considerarse señales de alarma.

Pero no para el Heat de Miami.

Esta es una de las reglas de la NBA actual: cuando tienes la oportunidad de hacer algo grande y, potencialmente, meterte en la lucha por el título, hay que lanzarse a por ello sin dudarlo.

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Ya no hay tiempo para esperar. Si la era de la paridad —ocho campeones diferentes de la NBA en las últimas ocho temporadas— ha enseñado algo a los equipos, es a ser agresivos cuando se presenta la oportunidad.

El Heat tuvo una oportunidad. Asumieron el coste. Llegaron a un acuerdo con los Bucks de Milwaukee y ficharon a Antetokounmpo.

Es una apuesta arriesgada. Si el Heat no hubiera fichado a Antetokounmpo, los aficionados de Miami se habrían enfurecido, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ha fracasado en varias ocasiones al intentar fichar a otras estrellas —incluido Antetokounmpo— en los últimos años. Esta vez, fue Boston el equipo que pareció quedarse fuera de un traspaso que, evidentemente, habría costado a los Celtics una estrella como Jaylen Brown.

El Heat y los Celtics son rivales. Al presidente de los Heat, Pat Riley, no le gustaban los Celtics cuando estaba en los Lakers, no le gustaban cuando estaba en los New York Knicks y tampoco le gustan ahora. Seguramente, perder a Antetokounmpo no le sentó nada bien a Riley. Perder ante los Celtics habría empeorado aún más las cosas. Pero hay una ventaja añadida para Miami al ganar la puja por Giannis, y es que ahora Boston tiene que limar asperezas o cerrar algunos acuerdos.

“Me encuentro con cierta negatividad que no quería… eso solo echa más leña al fuego", dijo Brown el lunes en una retransmisión de Twitch, que se publicó horas antes de que se conociera la noticia del traspaso de Antetokounmpo. “Veo algunos comentarios u opiniones que ni siquiera me importaba ver, y eso solo echa más leña al fuego. Así que, toda la gente que dudaba de mí, que quiere que haga esto o que me vaya o lo que sea, me estáis convirtiendo en un monstruo”.

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Esas palabras podrían interpretarse de muchas maneras diferentes. Brown —MVP de la Final de la NBA, que prácticamente ha llevado en volandas a Boston durante gran parte de esta temporada mientras Jayson Tatum se recuperaba de una operación en el tendón de Aquiles— podría estar enfadado con los Celtics por haberlo incluido en un traspaso.

Ahí está el riesgo.

Brown lo sabe, y ahora también lo sabe el resto del mundo: Boston está dispuesto a traspasarlo. Es parte del negocio. Pero aun así puede enfurecer a los jugadores, sobre todo cuando se enfrentan a una situación así por primera vez.

Así pues, mientras en Boston reina la incertidumbre, en Miami cunde el alivio.

El Heat ha fichado a su hombre, lo que se suma a unos días brillantes en cuanto a noticias deportivas en la ciudad. Los Florida Panthers ficharon el domingo a Brady Tkachuk para que juegue junto a su hermano Matthew Tkachuk en un equipo que ha ganado dos títulos de la Copa Stanley en las últimas tres temporadas. Lionel Messi, del Inter de Miami, marcó dos goles con Argentina en el Mundial el lunes, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de ese torneo. Esta semana se disputan tres partidos del Mundial en el sur de Florida, incluida la visita de miles de aficionados escoceses que se están convirtiendo en auténticas celebridades durante este viaje. Y el lunes por la noche, los Heat cerraron el fichaje de Giannis.

“Todos somos aficionados”, afirmó Bill Zito, presidente de operaciones de hockey y director general de los Panthers. “Esto es genial. Ahora podré ver a Giannis, pero yo soy de Milwaukee. Me da pena por los Bucks, pero me alegro muchísimo por el Heat”.

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A Antetokounmpo nunca le han gustado los rumores sobre traspasos, aunque haya sido objeto de innumerables rumores durante los últimos dos años. Seguro que se siente aliviado de que todo haya terminado.

“DIOS, confié en ti desde el principio y seguiré confiando en ti hasta el final”, publicó en las redes sociales el lunes, unas horas antes de que los Bucks y el Heat concluyeran sus negociaciones y cerraran el traspaso.

El mercado de fichajes comienza la semana que viene y habrá mucha expectación. LeBron James tiene que decidir si se queda en los Lakers o juega en otro equipo —si es que llega a jugar, claro está—. A Oklahoma City le esperan algunas decisiones interesantes sobre su plantilla un año después de haber ganado el título, y el actual campeón, Nueva York, tiene asegurada la mayor parte de su núcleo, pero también tiene algunas cuestiones que resolver.

Pero lo que más está dando que hablar estos días son los traspasos, y el Heat ya se ha comprometido oficialmente a ir a por otro título. Es evidente que creen que Antetokounmpo sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora le toca a él demostrar que tienen razón.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.