La Federación de Baloncesto de Puerto Rico ha informó hoy viernes un cambio en su plantilla de cara al compromiso decisivo del domingo ante Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente y que es parte del proceso de clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA del 2027.

Según han comunicado en su cuenta de Instagram, el pívot George Conditt IV no podrá participar en el encuentro debido a una lesión en la pantorrilla. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la gravedad de la dolencia ni el tiempo estimado de recuperación.

En su lugar se integra al combinado nacional Christian Negrón, quien ya se encuentra trabajando con el grupo y estará disponible para el partido.

Puerto Rico enfrenta el duelo del domingo como un compromiso clave ya que juega en el clasificatorio para marca de 0-3, único del Grupo B que no ha logrado victorias en tres salidas. Bahamas, por su parte, juega para 1-2 tras haber logrado en la noche del jueves un triunfo sobre Jamaica.