Germaine González Zamora, quien trabajó como asistente de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre 2013 y 2018, falleció, informó la franquicia este martes a través de una publicación en sus redes sociales.

Durante sus años como integrante del cuerpo técnico de los Leones, González Zamora fue parte del equipo que bajo la dirección de Nelson Colón ganó dos campeonatos consecutivos en 2014 y 2015. También estuvo presente en la serie final en la que Ponce cayó ante los Piratas de Quebradillas en 2013.

Al terminar su ciclo con los rojinegros, el experimentado técnico se mudó al estado de Florida, donde al poco tiempo logró ingresar a IMG Academy, uno de los programas de mayor prestigio en el desarrollo de atletas a nivel internacional.

Sin embargo, el también exdirigente de la Academia Santa María Reina siempre fue fiel a sus raíces ponceñas y coordinaba a menudo traer equipos de IMG Academy a su pueblo para que conocieran la cultura de la “Ciudad Señorial” y jugaran en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.