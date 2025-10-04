Miles de fanáticos se dieron cita la noche del viernes en el Coliseo José Miguel Agrelot para ver en acción a sus artistas y deportistas preferidos durante el NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025.

El evento formó parte del choque de pretemporada que se celebrará el sábado en el “Choliseo” entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando.

Una nutrida afición en las gradas echaron a un lado el tiroteo contra la instalación ocurrido durante la madrugada del viernes. Las autoridades locales no descartaron que el ataque haya sido dirigido al exponente del trap Anuel AA, pautado a estar en la actividad.

PUBLICIDAD

El artista urbano no dijo presente, excusado por los organizadores, VRGD Group, por compromisos fuera de la isla.

Fuera del incidente y con una hora de retraso para comenzar, figuras como Carlos Beltrán, Yadier Molina, Zander Zayas, Wisin, Amanda Serrano, Tito el Bambino, Dennise Quiñones, Carlos Cortijo, Félix “Tito” Trinidad y Raymond Arrieta robaron sonrisas a los presentes con sus ejecutorias en cancha.

En el primer parcial, Beltrán, expelotero de las Mayores; y Zayas, actual campeón mundial de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) asombraron con canastos atacando el aro en el bando del Heat, dirigido por Carlos Arroyo.

Las reinas de la belleza universal, Zuleyka Rivera y Denise Quiñones disputaron un duelo uno contra uno, sobre el tabloncillo. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Arrieta, también con el uniforme de Miami, hizo reír a los presentes con su comedia física en el tabloncillo, mientras que Trinidad, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional e integrante del Magic, al mando de José “Piculín” Ortiz, fue ovacionado en cada momento que era resaltado por el animador Aniel Rosario.

En el segundo parcial, los fanáticos se delataron sobre sus conocimientos del mundo de la farándula al reaccionar cuando a cancha entraron la Miss Universe 2005 Zuleyka Rivera y el DJ Luian, ante rumores de la ruptura de la pareja.

La primera parte fue a favor del Heat, 31-24, con siete puntos de Molina.

Beltrán volvió a brillar en el tercer parcial. En vez de pegar un cuadrangular, atinó un triple para el deleite de su familia en primera fila. Junto a Molina, revivieron sus tiempos como compañeros de equipo en San Luis.

PUBLICIDAD

El tiroteo que se registró en horas de la madrugada contra el "Choliseo", no amilanó al público que abarrotó el evento. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Quizá el mejor momento de la noche ocurrió finalizando el periodo cuando Trinidad fue retado a tirar una tripleta por Noriel I. Para la suerte del triple campeón mundial, el canasto se metió y ambos equipos se tiraron al medio del tabloncillo para celebrar la cesta.

Trinidad aprovechó para lanzar combinaciones de puños al aire en medio de la euforia.

Arrieta también la libró en el periodo y fue celebrado por su compañeros y rivales.

En el cuarto parcial, Rosario puso a jugar uno contra uno, reina contra reina, a las beldades Rivera y Quiñones, Miss Universe 2001. Entre carcajadas y timidez, Rivera fue la mejor al anotar.

El partido acabó, 62-55, a favor del Heat. Trinidad y Arrieta fueron nombrados Jugador Más Valiosos.