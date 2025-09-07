Letonia. Georgia avanzó a los cuartos de final del Eurobasket 1por primera vez con una dominante victoria el domingo 80-70 contra Francia.

Francia fue subcampeona ante España en la final del 2022, pero ninguno alcanzó la etapa de cuartos de final esta vez. Georgia ahora enfrentará a Finlandia, que el sábado eliminó al equipo de Serbia de Nikola Jokic.

Los jugadores de Georgia salieron corriendo del banquillo al final del partido de octavos de final, abrazándose y saltando mientras sus aficionados golpeaban tambores y bailaban en las gradas de la arena en Riga, Letonia.

Francia, medallista de plata olímpica, solo logró encestar seis de sus 36 intentos de tres para un promedio escaso del 17%, mientras que Georgia anotó más de la mitad de sus triples y castigó a Francia por cometer faltas con frecuencia al anotar 20 de 24 tiros libres.

Georgia lideraba por un punto al descanso y por nueve al inicio del último cuarto, con la combinación de atletismo y fuerza bruta del delantero del Barcelona, Tornike Shengelia, presionando a la inexperta defensa de Francia.

La ofensiva desordenada de Francia no logró que Guerschon Yabusele —quien anotó 36 unidades contra Polonia durante la fase de grupos— tuviera suficiente juego abierto y fue empujado demasiado a menudo hacia los lados.

Zaccharie Risacher, la primera selección del draft de la NBA el año pasado, encontró algo de forma mientras Francia se arrastraba de nuevo al juego y, con tres minutos restantes, el marcador estaba 68-68.

Pero la ineficacia de Francia desde la línea de tres resultó ser costosa, ya que Les Bleus no pudo encadenar una racha.

Shengelia fue inspirador para Georgia con 24 tantos y ocho rebotes, mientras que Kamar Baldwin, nacido en Estados Unidos, también anotó 24 para Georgia, que venció a España durante la fase de grupos.

El base Sylvain Francisco fue el máximo anotador de Francia con 14 puntos. Yabusele fue limitado a 12 unidades y Risacher solo logró siete.

Polonia avanza

El escolta Jordan Loyd anotó 28 puntos y el delantero Mateusz Ponitka tuvo 19 tantos y 11 rebotes en la victoria 80-72 de Polonia ante Bosnia y Herzegovina para establecer un cuarto de final contra Turquía.

El pívot de Utah Jazz, Jusuf Nurkić, nuevamente lideró a Bosnia y Herzegovina con 20 puntos y siete rebotes.

En los restantes partidos de octavos de final, Italia enfrenta más tarde a Eslovenia y Grecia —que eliminó a España en la fase de grupos— enfrenta a Israel.

Los cuartos de final se llevarán a cabo el martes y miércoles.

La final es el próximo domingo.