Para Ángel Edgardo García, gerente general de los Capitanes de Arecibo, el hecho de que la franquicia se presentara a la rueda de prensa de presentación del Baloncesto Superior Nacional y saliera a cancha el miércoles en Ponce no es un logro.

Simplemente es “un milagro de Cristo”.

Tanto el veterano hombre de baloncesto y coapoderado de los Capitanes, quien lleva sobre 15 años atado a la organización, como el nuevo dirigente, Tony Ruiz, reconocen que la vorágine que vivió el equipo al final de la pasada campaña fue posiblemente la peor de su historia, un momento en que no parecía haber salida, y ambos agradecen a los jugadores.

“No tiene que ver con el esfuerzo mío ni de nadie. Tiene que ver con la bondad de Cristo. No se supone que hoy estuviésemos aquí. Los problemas eran muy serios. Envolvían muchas personas, y tuvimos que ponernos todos en la misma página para sacar el equipo adelante y poder estar aquí”, dijo.

Al igual que lo ha sido por largos años, García fue el gerente general de los Capitanes la pasada campaña, en la cual el apoderado Frabián Elí Carrión y el artista que manejaba, Emmanuel Gazmey, mejor conocido como Anuel AA, rompieron relaciones laborales en medio de alegatos de mal manejo de las cuentas bancarias de Gazmey.

El artista cortó a Carrión el acceso a las cuentas de banco, y los fondos para la nómina de los Capitanes se secaron. La franquicia de Arecibo, una de las más sólidas del BSN y campeona del 2021, dejó de pagar a su personal, lo que provocó molestias y desconfianza.

“El respeto que yo le tengo a cada uno de mis jugadores es demasiado grande”, afirmó García. “Ellos fueron los más afectados. Se esmeraron, trabajaron, y la paga no llegó. Eso le ocurrió a ellos. La manera en que ellos enfrentaron la situación y la manera en que se han preparado para enfrentar una temporada luego de lo que pasó, definitivamente me hace sentir hacia ellos el mayor de los respetos y agradecimiento por el resto de la vida a cada uno de ellos. Me dieron un voto de confianza para yo seguir tratando de resolver el problema”.

En medio de la situación que el propio presidente del BSN, Ricardo Dalmau, tuvo que ayudar para resolver, uno de los integrantes más simbólicos, el dirigente Rafael ‘Pachy’ Cruz, salió del equipo al que había pertenecido toda la vida, como jugador y dirigente.

Tony Ruiz fue llamado para asumir el reto de ayudar a reconstruir a la laureada franquicia desde la posición de dirigente. Desde allí, además de coordinar el juego en cancha, le tocaría tratar de devolver la confianza y el orgullo de ponerse la camiseta a un grupo de jugadores que vio todo derrumbarse de repente, sin aviso.

“La situación de los Capitanes fue extrema. Y yo le doy gracias a Dios y a la Vírgen porque cuando Ángel Edgardo me dio la llamada, me dijo ‘por favor, trabajemos en esto’…cuando no se veía nada al final del camino. Con mucha inseguridad y mucha incertidumbre… molestia de los jugadores y en todos los aspectos. Pero decidimos enfocarnos y enrollarnos las mangas. Partimos desde cero y fuimos amoldando las cosas”, expresó Ruiz.

El canastero Walter Hodge Jr. se levanta para realizar un intento durante el partido del sábado ante Manatí en la Petaca Iguina. ( Suministrada / BSNPR )

“Pero luego de un huracán siempre viene la calma. Todo Puerto Rico sabe lo que pasó en los Capitanes de Arecibo. Fue una situación muy compleja y difícil. Una situación en la que no se veía futuro ni luz al final del camino”, expresó.

“El primer día de la pretemporada, que los jugadores estaban ahí, fue que entendí que el mensaje iba llegando. Al día de hoy puedo decir que veo un equipo entregado a la causa, muy ético, muy profesional. Muy entusiasmado. Que busca revivir el equipo tras su peor momento”, opinó Ruiz.

Ruiz agregó que tiene “jugadores orgullosos que vienen a darlo todo. Pero ese orgullo hay que llevarlo a la cancha y demostrar de qué estamos hecho. Y creo que la entrega que tuvieron en la pretemporada me anticipa que va a ser un gran año”.

García dijo que entiende que el haber pasado por la tormenta “los hace más fuertes a ellos y a todos como organización, porque el problema fue de todos, y juntos pasamos por el problema y juntos encaramos una pretemporada. En 17 años que llevo, te diría que fue una de las pretemporadas más exitosas en Arecibo”.