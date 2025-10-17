Miami. La casa familiar de Giannis Antetokounmpo en Grecia tiene un balcón que le ofrece lo que él describe como una vista increíble de Atenas. La rutina nocturna cuando está allí suele ser así: tomar algo de fruta, salir, contemplar su tierra natal y dejar que el tiempo simplemente se desvanezca.

En esos momentos, su mente siempre parece divagar.

“Simplemente me siento allí y pienso en lo que es importante para mí”, dijo Antetokounmpo. “Y cada vez llego a la conclusión: legado. Por lo que voy a ser recordado”.

Independientemente de lo que suceda entre ahora —el inicio de su 13ª temporada en la NBA, todas con los Bucks de Milwaukee— y cuando Antetokounmpo decida que sus días de juego han terminado, gran parte de ese legado ya está asegurado.

PUBLICIDAD

Ha ganado un campeonato. Ha sido un MVP. Ha sido un MVP de las Finales de la NBA. Es un All-Star y una selección All-NBA perenne. Es uno de los solo siete jugadores nacidos en algún lugar fuera de los 50 estados de Estados Unidos que ha alcanzado la marca de los 20.000 puntos. Este verano, llevó a Grecia a su primera medalla en el EuroBasket en 16 años.

Pero quiere más. Mucho más. A pesar del currículum, que es de élite según cualquier estándar, Antetokounmpo no cree que aún se le considere uno de los grandes de todos los tiempos. Y es por eso que en esas noches en Atenas, mientras disfruta de ese plato de fruta, se convence a sí mismo de que hay más por lograr.

“Giannis es uno de los mejores jugadores del mundo. Creemos que es el mejor jugador del mundo”, dijo el gerente general de los Bucks, Jon Horst. “Cada vez que tienes una temporada con él, piensas que tienes una oportunidad de ganar”.

Esas no son solo palabras. En las últimas ocho temporadas combinadas, ha habido 152 jugadores que han aparecido en al menos 400 juegos de temporada regular. De esos, ningún jugador ha sido un ganador más regularmente que Antetokounmpo.

El porcentaje de victorias de los Bucks en los juegos de temporada regular en los que ha jugado durante ese período es de .671, el mejor en la NBA. (Durante esas temporadas regulares, Boston tiene un porcentaje de victorias de .670 cuando Jayson Tatum está en la alineación, Filadelfia tiene un porcentaje de victorias de .670 cuando Joel Embiid juega, y los equipos de James Harden —los 76ers, los Clippers de Los Ángeles, Brooklyn y Houston— también tienen un porcentaje de victorias de .670 cuando él ha jugado).

PUBLICIDAD

“Todo lo que dice Giannis es sobre el equipo y sobre ser un mejor equipo, así que no tengo que hacer eso”, dijo el entrenador de los Bucks, Doc Rivers. “Cada parte de Giannis dice eso. Si lees sus comentarios este verano, cada comentario que ha hecho es sobre estar en Milwaukee y amar esta ciudad”.

Y sin embargo, la especulación es constante de que la historia de Antetokounmpo podría no terminar en Milwaukee.

Las conversaciones de intercambio son constantes en la NBA, y para ser justos, no hay nada que impida a cualquier equipo llamar a otro equipo para preguntar qué podría costar adquirir a alguien que esté en su lista. Es seguro que el nombre de Antetokounmpo ha estado en conversaciones de intercambio. También es seguro que los Bucks —si alguna vez lo mueven a otro lugar— no lo regalarán simplemente.

“He dicho esto muchas veces: quiero estar en situaciones (donde) pueda ganar y ahora estoy aquí”, dijo Antetokounmpo. “Creo en este equipo. Creo en mis compañeros. Estoy aquí para liderar este equipo a donde podamos llegar. Y definitivamente va a ser difícil. Lo tomaremos día a día, pero estoy aquí. Así que, todo lo demás no importa”.

Eso suena bien para Milwaukee.

Y luego agregó: “Ahora, en seis o siete meses cambio de opinión, creo que eso también es humano”.

Eso no suena tan bien para Milwaukee.

“Mi decisión hoy es que estoy aquí y estoy comprometido con este equipo”.

Lo cual suena bien para Milwaukee nuevamente.

Podría terminar su carrera ahí. Podría terminar su carrera en Grecia. Podría encontrarse siendo parte de cualquier nueva liga europea que la NBA esté tratando de lanzar en 2027 o 2028 —probablemente 2027.

PUBLICIDAD

Por ahora, es Milwaukee. Es uno de los solo dos jugadores que han promediado al menos 30 puntos por juego en cada una de las últimas tres temporadas, siendo Shai Gilgeous-Alexander del campeón reinante Thunder de Oklahoma City, el otro. Sus números seguirán subiendo, su legado seguirá creciendo.

“Ya no se trata de estadísticas”, dijo Antetokounmpo. “Se trata de cómo podemos hacer grandes cosas en la cancha. Cómo podemos ponernos en una posición en la que podamos ganar reconocimientos como equipo. Y eso es lo que queda. Cada jugador de baloncesto, cada atleta, comienza una carrera y tienen esta búsqueda de lo que quieren lograr y por lo que quieren ser recordados. Y creo que en este punto, he logrado todo lo que me he propuesto”.

Se le preguntó si se ve a sí mismo en la misma categoría que los indiscutibles grandes de la historia de la NBA, como Michael Jordan, LeBron James, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar y algunos otros. Los verdaderamente élite.

Antetokounmpo no dudó antes de responder.

“Ese es el objetivo”, dijo Antetokounmpo. “Aún no estoy allí. Ellos están como en el top diez de todos los tiempos. Tengo mucho trabajo por hacer. Pero voy a estar allí”.