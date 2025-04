Hassan Whiteside anotó 27 puntos y atrapó 12 rebotes en su regresó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para ayudar a los Cangrejeros de Santurce a vencer 101-91 a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente durante la jornada del viernes del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con esta victoria, Santurce regresó a la ruta ganadora después de tres derrotas consecutivas. Los Cangrejeros ahora juegan para marca de 5-3 y desplazaron a los Gigantes de Carolina-Canóvanas de la tercera posición de la Conferencia A. Mientras, los Atléticos sufrieron su quinta derrota en línea y empeoraron su récord a 1-6.

El partido marcó la primera vez que Whiteside, de 35 años y 7′0″ de estatura, compite en Puerto Rico desde la temporada 2023, cuando militó con los Piratas de Quebradillas.

Ese año, formó una temible dupla con el refuerzo Brandon Knight, pero los corsarios se quedaron cortos en sus aspiraciones al ser eliminados en los cuartos de final por los Gigantes de Carolina. Desde entonces, se había alejado de las canchas después de anunciar su retiro del baloncesto.

“La organización ha sido de primer nivel en lo profesional. Me han facilitado muchísimo la vida. Hicieron que la transición fuera lo más sencilla posible. Me gustan mucho los dueños de este equipo. Son muy apasionados, y eso no se da en todas las situaciones”, dijo Whiteside en una conferencia de prensa del partido.

Pero la noche del viernes no solo fue especial para Santurce por el esperado retorno del centro importado. Los otros dos refuerzos de los Cangrejeros, el estadounidense Ian Clark y el australiano Christopher Goulding, también debutaron en el BSN.

Clark aportó 18 unidades, incluyendo cuatro triples, cuatro capturas y cuatro asistencias. Goulding, por su parte, terminó con 10 tantos y falló 10 de los 14 tiros de campo que realizó.

“Para nosotros tener la oportunidad de incorporar a estos jugadores nos da la oportunidad de ser más agresivos detrás del arco. Sabemos el potencial que tienen ambos (Clark y Goulding). Eso lo combinamos con Hassan en el poste. Ahora mismo, Goulding debe estar cansado porque son las 11:00 de la mañana en Australia y lleva cuatro días en Puerto Rico. A Clark lo vimos un poquito más fresco y Hassan demostró mucho esfuerzo, a pesar de haber participado solo en tres prácticas. Fue increíble lo que vimos hoy. Ahora es cuestión de darle tiempo a este proceso para que tome forma”, comentó, de otro lado, el dirigente de los Cangrejeros, Nelson Colón.

Por San Germán, el mejor fue Joseph Clark, con 28 puntos, seis capturas y seis asistencias.

Los Atléticos abrieron el partido con un avance de nueve puntos. Santurce detuvo la corrida con un poderoso donqueo de Whiteside que sacudió el canasto de lado a lado. Clark procedió a anotar un triple para cortar la ventaja de San Germán a cuatro unidades.

Restando 2:20 minutos en el primer parcial, los crustáceos redujeron el margen a 19-16 con otro donqueo del espigado centro importado. Sin embargo, el “Monstruo Anaranjado” resistió el empuje del quinteto dirigido por Nelson Colón y se dirigió al segundo periodo arriba en el marcador 21-18.

Santurce comenzó el segundo episodio con una fina puntería detrás del arco, anotando tres triples consecutivos. Los primeros dos fueron de Walter Hodge y el segundo de Víctor Caratini. Este último le dio a los Cangrejeros su primera delantera del encuentro, con una pizarra de 28-27. Acto seguido, ambas escuadras intercambiaron la ventaja en múltiples ocasiones, pero los crustáceos se fueron al descanso arriba 46-45 gracias a un canasto a media distancia de Goulding.

El tercer parcial fue control total de los Cangrejeros. Mientras San Germán se concentró en atacar la pintura, Santurce optó por disparar a larga distancia. En total, el combinado de la capital convirtió cuatro triples en los primeros 10 minutos de la segunda mitad. Un canasto a media distancia de Hodge puso a los Cangrejeros al frente 76-67, cuando quedaban 52 segundos en el tercer periodo. Young cerró el episodio atinando dos tiradas libres que acercaron a San Germán por siete puntos de cara al cuarto parcial.

Cuando quedaban 6:37 minutos del último episodio, los Cangrejeros consiguieron su primera ventaja de doble dígito con dos tiros de Benito Santiago Jr. desde la línea de los suspiros. El “Monstruo Anaranjado” respondió con un triple de Young. Poco después, Ángel Matías anotó una bandeja que extendió la delantera de los Cangrejeros por 15 unidades, restando 2:06 minutos del tiempo reglamentario, y los Atléticos nunca se pudieron recuperar.

En otro partido, los Vaqueros de Bayamón continuaron con su dominante paso por el BSN al derrotar 94-86 a los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez. Los Vaqueros mejoraron su récord a 7-2, mientras que los Santeros vieron caer el suyo a 1-7. El refuerzo Danilo Gallinari lideró la ofensiva, con 22 puntos. Le siguió Chris Duarte, con 19 unidades, y McGee, con 17.