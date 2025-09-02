Imani McGee-Stafford, hermana de JaVale McGee, reforzará a las Monarcas de Juana Díaz en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), confirmó la agencia Negrón Elite Agency a Primera Hora.

Imani, cuyo hermano fue uno de los tres importados que lideró a los Vaqueros de Bayamón a su decimoséptimo campeonato en la pasada temporada del BSN, podría debutar el martes en la noche frente a las Pollitas de Isabela en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez, de haber recibido su carta de transferencia a tiempo.

De lo contrario, jugará el jueves su primer partido en el BSN contra las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

McGee-Stafford militó cuatro campañas en la WNBA desde el 2016 hasta el 2020. Durante ese tiempo, vistió los colores del Sky de Chicago, Dream de Atlanta y Wings de Dallas. La centro, de 30 años y 6’7” de estatura, promedió 4.4 puntos y 4.2 rebotes en 121 encuentros a lo largo de su carrera en la mejor liga del mundo de básquet femenino.