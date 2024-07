Restaban 1:31 minutos del primer parcial cuando Ismael Yomar Cruz ingresó a la cancha por primera vez en el tercer partido de los cuartos de final entre los Gigantes de Carolina y los Piratas de Quebradillas.

Inmediatamente se anunció en los altoparlantes que entraba como sustitución del refuerzo Brandon Goodwin, se desató una eufórica reacción por parte de los fanáticos de los Gigantes en el Coliseo Guillermo Angulo.

Pero ese fue un recibimiento común y corriente para el también apodado “Antorcha Humana”, quien se ha convertido en una de las caras de los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

PUBLICIDAD

Y es que Cruz, de 23 años, es uno de los más queridos por la afición de una franquicia que cuenta con los estelares Tremont Waters y George Conditt IV. Para el joven escolta, esa conexión especial que tiene con los aficionados en apenas dos temporadas en Carolina se debe a que las personas se identifican por el lugar donde creció.

“Carolina es una ciudad donde hay muchos caseríos y aquí vienen los niños de los caseríos a apoyar a jugadores como yo, que vienen de ahí. Soy la inspiración de ellos y le doy las gracias al público que ha tenido ese cariño y amor hacia mí desde que llegué al calentón el año pasado”, expresó Cruz, quien es del residencial Luis Lloréns Torres, a Primera Hora .

De hecho, antes de conversar con este diario, la “Antorcha Humano” sacó un tiempo para tomarse unas fotos con más de una decena de aficionados carolinenses que lo estaban esperando después de este terminar su rutina de calentamiento. Muchos de ellos eran niños que se les dibujaba una sonrisa en sus rostros cuando posaban junto al trespuntista.

“Mi casa queda a 10 minutos de la cancha. Es bien cerquita, así que el “calentón” siempre ha estado”, compartió.

Imagen del Coliseo Guillermo Angulo durante el primer partido de la serie entre los Gigantes y los Piratas. ( Suministrada / BSN )

“Yo soy inspiración del caserío”

A pesar de los estigmas sociales que tienen los caseríos, Cruz es un vivo ejemplo de lo que las personas que viven en residenciales públicos pueden alcanzar. En su segunda campaña con los Gigantes, fue parte instrumental en la conquista del primer campeonato en la historia de la franquicia y se ha puesto el uniforme de la Selección Nacional en múltiples torneos. También, fue el Jugador Más Valioso del pasado Juego de Estrellas.

PUBLICIDAD

“Yo soy inspiración del caserío. No todo el que sale del caserío se puede poner la camisa de la Selección de Puerto Rico como yo pude hacerlo, y demostrarles a los chamacos que en el caserío no todo es malo. Hay talento, salgan de ahí, manténganse entrenando y confíen en ustedes. Que por estar en el caserío no se les dañe la cabeza y manténganse positivos siempres”, dijo.

En la actualidad, el escolta es una de las figuras principales de la escuadra campeona y, en ocasiones, tiene partidos como el segundo frente a los Piratas, donde lideró a los Gigantes al triunfo con 28 puntos, incluyendo siete triples.

Actuaciones como esa lo llevaron a firmar en la pretemporada una extensión de contrato con Carolina por cuatro años. Y es que no hay duda que elevó su nivel de juego desde que los Leones de Ponce lo cambiaron a los Gigantes.

Ismael Yomar Cruz lanza el balón al canasto durante el primer juego de la serie de los cuartos de final entre los Gigantes y los Piratas. ( BSN )

“Carlos (González) es lo que siempre he querido, un coach que me dé la oportunidad de hacer mi juego. No importa, en cualquier momento, dejarme jugar y hacer lo que yo sé hacer de la manera correcta. No tenía ese coach que me diera esa oportunidad hasta que llegué aquí a los Gigantes de Carolina”, manifestó.

Sin embargo, su éxito en el baloncesto profesional no ha hecho que deje atrás sus raíces, ya que todavía participa en guerrillas que se celebran en residenciales públicos y hasta compite junto a personalidades de las redes sociales.

Aún así, la carrera de Cruz en el BSN apenas está comenzando y tiene muchas metas por cumplir. Como jugador, el joven escolta confesó que le gustaría transformarse en un canastero que sea letal en ambos lados de la cancha.

“Mi meta es añadir un poco de todos los jugadores que yo admiro como un poquito de defensa como Javier Mojica, Larry Ayuso, David Cortés e Isaac Sosa. Muchos tiradores que, para mí, tienen cosas que puedo aprender de ellos para implementarlas en mi tipo de juego”, afirmó.

Cruz y los Gigantes visitarán este viernes a los Piratas en el Coliseo Raymond Dalmau en busca de tomar ventaja de 3-1 en los cuartos de final del BSN.