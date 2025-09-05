Los encuentros que medirán el domingo a Italia contra Eslovenia y a Grecia contra Israel serán a priori los más atractivos de la ronda de octavos de final del Eurobasket, primera de las eliminatorias a partido único de la fase final que se disputará de manera íntegra en el Xiaomi Arena de Riga.

El sábado se disputarán cuatro partidos. Alemania, líder del Grupo B y vigente campeona del mundo, se medirá contra Portugal, cuarta en el Grupo A.

Otra de las favoritas, la Serbia de Nikola Jokic se cruzará con la Finlandia de Lauri Markkanen.

También, Letonia, anfitriona, se cruzará en el duelo de países bálticos contra Lituania y Turquía tratará de prolongar sus buenas sensaciones contra Suecia.

El domingo, además del Italia-Eslovenia y del Grecia-Israel, encuentros donde se podrá ver en acción a nombres como Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Deni Avdija; Polonia se cruzará con la sorprender Bosnia-Herzegovina y Francia tratará de hacer valer su condición de firme aspirante a campeona contra Georgia.

Los ganadores de los ocho encuentros se clasificarán para la ronda de cuartos de final, que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre. Las dos semifinales están previstas para el 12 de septiembre y la lucha por el bronce y la final, para el domingo, 14 de septiembre.

Finalizada la fase de grupos quedan eliminadas España, vigente campeona; Estonia, República Checa, Montenegro, Gran Bretaña, Chipre, Bélgica e Islandia.