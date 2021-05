El veterano armador José Juan Barea está consciente de que la afición de Mayagüez se siente dolida por su decisión de cambiar de planes y firmar con los Cangrejeros de Santurce, en lugar de jugar su última etapa como canastero con los Indios según había dejado ver hace unos años.

Pero su decisión estuvo basada en múltiples factores, entre los que pesan su deseo de jugar en una plaza del área metropolitana, estar cerca de su familia en esta etapa de su carrera, así como los planes que tiene con la gerencia de la nueva franquicia de expansión de los Cangrejeros, de cara al futuro cuando se retire definitivamente como jugador.

Barea volverá a jugar en el Baloncesto Superior Nacional luego de hacerlo por última vez en la campaña de 2006 con la anterior franquicia de los Cangrejeros, que eventualmente desapareció tras varios años en receso. Y su regreso se da cinco meses después de haber quedado fuera definitivamente de la NBA, luego de que los Mavericks de Dallas lo dejaran libre antes del inicio de la campaña, y tras el salto del armador boricua al baloncesto español en la prestigiosa liga ACB, donde militó con el Estudiantes.

“Para mí es otra nueva aventura. Siempre dije que iba a volver al BSN en algún momento. No fue una decisión fácil porque ustedes saben... pero una oportunidad de estas grandes, de trabajar con Benito (Bad Bunny), con Noah (Assad) y Jomy (Jonathan Miranda), en la capital en San Juan... estas son cosas que el baloncesto necesita, que el BSN necesita, y sabemos lo importante que es el baloncesto”, dijo Barea a los medios locales durante una conferencia de prensa virtual, vía Zoom, desde su hogar en Dallas, Texas.

El jugador se refiere a las ideas que trae el grupo administrador de la franquicia, Rimas Music Entertainment. El famoso trapero, Bad Bunny, es manejado por el empresario de la industria del entretenimiento Noah Assad, quien además es cofundador y principal oficial ejecutivo de la empresa editora de música urbana. Assad incursionó el pasado año en el BSN en la administración de los Atléticos de San Germán. Y con su entrada al negocio del básquet, específicamente en el BSN, se abrió camino para traer de regreso el baloncesto a la capital, reviviendo la desaparecida franquicia de los Cangrejeros.

Sí, van a estar molestos, van a estar dolidos. Mis mejores amigos de toda la vida son de Mayagüez. Pero va a ser bueno, yo creo que esto va a ayudar al BSN a levantarlo de nuevo. Cuando vaya a jugar a Mayagüez va a ser tremendo. Pero es parte del baloncesto, de los negocios. Pero al fin y al cabo espero que esto ayude al baloncesto en Puerto Rico y al BSN. - José Juan Barea / en referencia a los fanáticos de los Indios

“Fue una decisión difícil pues ustedes saben lo apegado que soy a Mayagüez, a los Indios. Yo quiero mucho a mi gente. Fue difícil pero tomé la decisión, es un nuevo camino y vamos adelante”.

Barea aseguró que le guarda respeto a su ciudad, pues no solo es natural de Mayagüez, sino que sus padres Jaime Barea y Marta Mora viven allí. Sin embargo, pesó el lugar privilegiado de la plaza del equipo en la capital, y la cercanía que implicará a su familia inmediata.

El jugador, también miembro de la Selección Nacional, tiene hace muchos años residencia en Isla Verde, y dijo que junto a su esposa, la exreina de belleza Viviana Ortiz y sus hijos, se moverán este verano a la isla, para luego de concluidos sus compromisos en el BSN por este año, mudarse permanentemente a Miami. La idea de Barea es estar cerca de su hijo mayor, Sebastián, quien reside en esa ciudad del estado de Florida junto a su madre, la también exreina de belleza y Miss Universe, Zuleyka Rivera.

“No le voy a mentir a nadie. Voy a ser honesto. Mayagüez, ustedes saben lo improtante que es para mí. Pero ya en esta etapa de mi carrera, pues sí... San Juan, Santurce, yo vivo en Isla Verde”, contestó a preguntas de este medio en el sentido de si pesó más para él jugar en un mercado con más exposición.

“Tengo un montón de proyectos corriendo en el área de San Juan, mi familia. Es un poquito de todo... La oportunidad de trabajar con Benito (Martínez, el cantante Bad Bunny), con Noah... Es un poquito de todo. Y sí, fue bien difícil no estar en Mayagüez y decirle que no a Mayagüez, pero creo que fue la mejor decisión para mí en este momento”.

Barea dijo que en realidad no solo habló con la gerencia de los Indios y con la de los Cangrejeros, sino que cuando le hizo saber su decisión a la liga, de que volvería a jugar esta próxima temporada en el BSN, varios equipos mostraron su interés y él conversó con varios.

Le hizo peticiones a la gerencia de los Indios

El canastero, quien vio acción por primera vez en el BSN precisamente con los Indios en las temporadas de 2001 y 2002, antes de comenzar su carrera colegial en la NCAA con Northeastern University, admitió que en sus conversaciones con los Indios incluso hizo sugerencias y peticiones de lo que le gustaría ver en el equipo si firmaba con ellos, pero a fin de cuentas, dijo que no solo negoció con ellos.

“Yo me reuní o hablé con todos los equipos, pues cuando se enteraron de que iba a jugar en el BSN, pues todos querían hablar conmigo. Pero todos saben que iba a ser o Mayagüez o Santurce. Y sí me reuní con los de Mayagüez (gerenciales) en Rincón, pero esto fue hace mucho tiempo. Y les dije lo que yo quería en el equipo si fuera para Mayagüez. Sugerencias y opiniones, igual que le dije a Santurce, igual que le dije a Ponce cuando hablé con ellos... hablé con Quebradillas por teléfono. Sí, hablé con unos cuantos y después tomé la decisión”.

Barea no anticipa que esta vaya a ser su última temporada e incluso dijo que mientras se sienta saludable continuará en el tabloncillo. Él mismo considera improbable que surja otra oportunidad en la NBA.

“Yo espero que no sea la última (temporada). Creo que ya me quedo solamente jugando en Puerto Rico. Creo que ya no voy a jugar más afuera. Esto de España fue tremenda experiencia pero fue demasiado fuerte estar sin los nenes, ni la familia”, agregó.

En ese sentido dijo que jugar en San Juan con los Cangrejeros, no solo le da la oportunidad de estar más tiempo en su hogar en la zona metropolitana, sino que lo pone al alcance de tomar un rápido vuelo a Miami cuando desee recoger a Sebastián durante el verano.