Nikola Jokic solo se perderá unas pocas semanas, lo cual seguramente es motivo para que los Nuggets de Denver respiren aliviados.

El centro estrella de los Nuggets ha sido diagnosticado con una hiperextensión en la rodilla izquierda, informó el equipo el martes, añadiendo que el tres veces MVP será reevaluado en cuatro semanas.

Es un golpe evidente para los ya mermados Nuggets, pero no es un problema que termine la temporada ni uno que requiera reparación quirúrgica. Si Jokic se pierde un mes, eso significa que estaría fuera de juego durante unos 16 partidos, pero podría estar jugando de nuevo antes del Juego de Estrellas de la NBA en febrero.

Jokic, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en este momento, se lesionó cuando restaban tres segundos de la primera mitad de la derrota de Denver por 147-123 en Miami el lunes por la noche.

Jokic llegó al martes clasificado quinto en la NBA en anotaciones esta temporada con 29.6 puntos por partido, además lidera la liga con promedios de 12.2 rebotes y 11 asistencias por encuentro. El único otro jugador en la historia de la NBA que promedió al menos 12 rebotes y 11 asistencias durante una temporada completa fue Oscar Robertson para los Royals de Cincinnati en 1961-62.

“Obviamente, es parte del juego”, dijo el guardia de los Nuggets, Jamal Murray, el lunes por la noche después del partido, hablando antes de que el equipo conociera la gravedad de la lesión de Jokic. “Pero nunca queremos verlo suceder. Tenemos que centrarnos en lo que está aquí”.

Denver tiene cinco partidos restantes en un viaje de siete juegos, que se reanuda el miércoles cuando los Nuggets visiten a los Raptors de Toronto.

Jokic estaba solo bajo la canasta y parecía dar un paso adelante para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una entrada de Jaime Jaquez Jr. de Miami cuando el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló un poco.

Jokic colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla. Fue ayudado a ponerse de pie, luego se dirigió al vestuario por su propio pie pero con una marcada cojera.

Denver ha estado jugando sin tres posibles titulares: Aaron Gordon, Christian Braun y Cam Johnson. Incluso después de perder cuatro de sus últimos seis juegos, los Nuggets todavía están actualmente en el puesto número tres en la Conferencia Oeste con 22-diez, con Jokic habiendo jugado en todos esos 32 juegos.

Eso está a punto de cambiar, obviamente. Denver tiene un récord de 13-23 en las últimas cinco temporadas cuando Jokic no está en la alineación, y cualquier desliz en las próximas semanas sería perjudicial para la posición de los Nuggets en los playoffs. Los Nuggets llegaron al martes solo tres juegos por delante de Phoenix, que actualmente está séptimo en la conferencia.

“Solo tienes que mantenerte con ello como equipo y como grupo”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, el lunes por la noche. “Y honestamente, tienes que mantenerte con ello como equipo y grupo porque así es como mejor apoyas a tus compañeros que están fuera, honrándolos cuando juegas. Así que, seguiremos adelante desde ahí. Esto es parte de la NBA”.

La lesión interrumpe lo que podría ser la mejor temporada de la carrera de Jokic. No solo lidera la liga en rebotes y asistencias, sino que está lanzando un 43,5% desde la línea de tres puntos, el mejor de su carrera, y encabeza la NBA con un porcentaje de tiro verdadero —una fórmula que tiene en cuenta los triples y los tiros libres— de poco más del 71%.

“Es como una búsqueda de eficiencia y consistencia, y creo que eso es, ya sea que lo admita o no, lo ve como un arte”, dijo Adelman antes del partido del lunes, un par de horas antes de que ocurriera la lesión. “Está tratando de verlo como algo, ‘¿En qué puedo mejorar durante el año?’ Y creo que ha sido realmente impresionante verlo a lo largo de estos años, no estar satisfecho con ello, y atacar nuevos desafíos”.