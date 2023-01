La Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico circuló una comunicación escrita insistiendo a los miembros que no se presenten para las prácticas de sus respectivas franquicias del Baloncesto Superior Nacional (BSN) mientras se atienden un puñado de reclamos.

Ricardo Carrillo, presidente del gremio que representa a los canasteros, explicó que el pasado octubre abrió un canal de comunicación con los directivos del BSN para discutir las peticiones. Ricardo Dalmau, presidente del BSN, estableció un comité para estudiar las exigencias sometidas por la Asociación de Jugadores para luego integrarlas como enmiendas al reglamento que están pautadas para ser aprobadas el 31 de enero.

“Se solicitó una serie de cambios como, por ejemplo, la eliminación o modificación de la clásula de reserva. También la eliminación o modificación de los topes salariales individuales, además de aumentar el tope salarial colectivo. Otro reclamo es una compensación por la explotación de la imagen del jugador. El equipo le pone el apellido de un jugador en una camiseta y la vende, le está sacando un beneficio económico. Nuestro interés es que cada jugador reciba un porcentaje del neto”, explicó.

Carrillo, además, indicó que la Asociación tenga una firma en el fondo de garantías salariales que representa un dinero que estaría disponible en la eventualidad de que una franquicia no cumpla con las responsabilidades. Dicha cuenta bancaria requeriría la firma del presidente del BSN y de un representante de la Asociación.

Por otro lado, los jugadores pidieron bajar a cinco la cantidad de juegos de pretemporada por equipo. Finalmente, reclaman la limitación de vallas, sillas y personas en el tabloncillo durante los partidos.

“A veces hay demasiadas sillas, no hay espacio debajo de los canastos por diversas cosas y eso representa un peligro para los jugadores”, sostuvo.

Carrillo indicó recibieron varias respuestas a las peticiones, sin embargo, no fueron satisfactorias para los jugadores.

“Tuvimos una reunión el 16 de enero en la que discutimos nuevamente nuestros puntos, nos salimos para que los apoderados las pudieron discutir y las contestaciones que nos dieron no son de nuestra satisfacción y las rechazamos. Le hemos pedido a los jugadores que hasta que no se resuelva la situación, que no reporten a practicar”, insistió.

Carrillo afirmó que los jugadores están apoyando la ruta de la Asociación.

“En el tiempo que llevo en el baloncesto y como presidente de la Asociación, nunca había visto a los jugadores más unidos como ahora. Muchos jugadores están apoyando este movimiento y nuestro mejor interés es negociar”, concluyó.

La temporada regular 2023 del BSN está pautada para comenzar el 22 de marzo.