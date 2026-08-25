Miami. Klay Thompson ha firmado su contrato con el Heat de Miami, que esperaron pacientemente durante semanas para ver si tendrían la oportunidad de incorporar al tirador a su renovada plantilla.

Thompson —que ocupa el cuarto puesto en la clasificación histórica de la NBA de triples anotados— superó el proceso de renuncia de derechos el domingo por la tarde y no tardó en firmar un contrato de dos años por un valor aproximado de 11.5 millones de dólares. La segunda temporada del contrato queda a discreción de Thompson.

El acuerdo tiene sentido en muchos aspectos para ambas partes. Thompson no oculta lo mucho que le gusta el agua y la navegación; los Heat juegan sus partidos como locales a orillas de la bahía de Biscayne. Tiene ascendencia bahameña; esa nación insular se encuentra a un corto vuelo de Miami y cuenta con una considerable base de seguidores de los Heat. Y, quizás lo más importante, los Heat sabían que querían reforzar el tiro para complementar al recién fichado Giannis Antetokounmpo y al pívot titular Bam Adebayo.

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“Klay es uno de los jugadores más emblemáticos que jamás haya vestido la camiseta de la NBA”, afirmó el presidente de los Heat, Pat Riley. “Un cuatro veces campeón del mundo curtido en mil batallas que encajará a la perfección en su papel de jugador polivalente en ambos extremos de la cancha. Todos hablamos de su habilidad en el tiro, pero aporta mucho más al juego. Es una suerte que Klay haya elegido a los Heat en nuestro camino hacia el título”.

Thompson, de 36 años y a punto de comenzar su 14ta temporada (sin contar las dos que se perdió por lesión), encaja a la perfección en ese perfil. A lo largo de su carrera, tiene un porcentaje de acierto del 41 % desde más allá de la línea de tres puntos, y la temporada pasada fue la undécima vez que superó los 200 triples en una temporada. Para ponerlo en contexto, los Heat —en toda su historia— solo han tenido un jugador que haya anotado 200 triples en un mismo año en siete ocasiones.

Además, está el palmarés de Thompson. Formó pareja con Stephen Curry para integrar el famoso dúo de los Golden State, los “Splash Brothers”, que ayudó a los Warriors a conquistar cuatro títulos de la NBA. Ha sido cinco veces All-Star, ostenta el récord de la liga con 14 triples anotados en un partido, ha anotado al menos 10 triples en un partido en nueve ocasiones y comenzará esta temporada a solo 74 triples de Ray Allen —un exbase de los Heat— en la lucha por el tercer puesto en la clasificación histórica de la liga.

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Es el último gran fichaje de los Heat este verano. Han fichado a Antetokounmpo y a Bobby Portis, procedentes de Milwaukee, en un traspaso en el que han cedido a los Bucks a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakučionis. Además, han fichado a otro gran tirador de tres puntos, Tim Hardaway Jr., que creció en Miami mientras su padre jugaba en los Heat.

Thompson y los Dallas Mavericks llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, que entró en vigor el viernes, poniendo fin a su etapa de dos años en el equipo, que no se acercó ni remotamente a lo que ambas partes habían previsto inicialmente —sobre todo tras el sorprendente traspaso de Luka Doncic por parte de los Mavs a Los Angeles Lakers—.

Thompson fichó por los Dallas Mavericks mediante un traspaso con Golden State, lo que proporcionó a los Mavericks a uno de los mejores tiradores de triples de la historia de la liga para complementar a Dončić y a otro escolta con gran capacidad anotadora, Kyrie Irving.

Pero las grandes esperanzas depositadas en ese trío se desvanecieron después de que los Mavericks traspasaran a Dončić a los Lakers a cambio de Anthony Davis en una operación realizada antes del cierre del mercado de traspasos de 2025. Un mes más tarde, Irving se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no ha vuelto a jugar desde entonces. Davis fue traspasado a los Washington Wizards justo antes del cierre del mercado de traspasos de febrero de la temporada pasada.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.