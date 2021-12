Kyrie Irving desconoce cuándo jugará su primer partido de la temporada. Pero parece que será más pronto que tarde, y eso lo tiene contento.

Irving regresó el miércoles a las prácticas con los Nets de Brooklyn, una vez que superó los protocolos de salubridad de la NBA y tal vez a unos días de jugar con el uniforme de los líderes de la Conferencia Este por primera vez en esta campaña.

La fecha posible de retorno es el 5 de enero, cuando Brooklyn visite a Indiana. Ése es el próximo partido de los Nets como visitantes.

“No voy a mentir”, dijo Irving. “Ha sido relativamente difícil mirar desde un costado... Pero si tengo la oportunidad de entrar en la cancha y jugar con algunos de mis compañeros, incluso si es sólo en los partidos como visitantes, agradeceré esa oportunidad.

Irving no ha jugado en la presente temporada porque no se ha vacunado y por lo tanto no cumple con las reglas locales en Nueva York para los trabajadores en la ciudad. Los Nets decidieron a comienzos de este mes que había llegado el momento de que Irving regresara al menos para los partidos de visita, excluyendo los que se lleven a cabo en Toronto y San Francisco, donde rigen también políticas que requieren la vacunación.

La decisión de los Nets representó un cambio de postura. El equipo había advertido antes que no permitiría que Irving estuviera disponible sólo para algunos partidos.

En una charla con los reporteros en Brooklyn, Irving dijo el miércoles que respetaba la postura de los Nets. Y ahora que ha emergido de los protocolos, está ansioso por jugar.

“Yo sabía las consecuencias”, comentó Irving sobre su negativa a vacunarse. “No estaba preparado para ellos, en ninguna forma imaginable, en el comienzo de la temporada. Tuve mi propio proceso de pensamiento para ser capaz de ser un compañero de tiempo completo, salir, divertirme y jugar un buen nivel de basquetbol. Pero desafortunadamente no ocurrió así. Las cosas pasan por una razón. Ahora estamos aquí y lo agradezco”.

Los Nets, encabezados por Kevin Durant y James Harden, han figurado entre los tres mejores conjuntos de la liga incluso sin Irving. Al menos han compartido la cima del Este en forma ininterrumpida desde el 28 de noviembre.

Durant es el líder anotador de la NBA. Y ahora, espera que el equipo mejore con Irving.

“Luego de que el COVID nos devastó y de que perdimos a tantos jugadores, siento que éste era el momento perfecto para añadir a un nuevo jugador en la ecuación, alguien que puede aportar tanto en la cancha”, dijo Durant en su podcast. “Simplemente lo necesitábamos. Pienso que eso era lo más importante... Añadir a Kyrie nos hace un equipo mucho mejor”.