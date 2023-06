Unas denuncias llevadas ante la Federación Internacional de Baloncesto en junio del 2021 en torno al acoso y abuso sexual de un entrenador nacional contra jovencitas integrantes de la selección nacional juvenil de dicho país ha sido finalmente cerrado por el organismo y unas cinco personas de un total de 10 que fueron investigados han recibido severas sanciones de parte del organismo que rige el baloncesto a nivel mundial.

Según un reporte del diario The New York Times, el entrenador nacional Amadou Bamba, de 51 años, agredió sexualmente y acoso a múltiples jugadoras y además tomó acciones de represalias contra otras jugadoras que ofrecieron testimonios en contra de él al no seleccionarlas para una serie de competencias. Tras la denuncias el hombre fue arrestado.

Y ahora, según un comunicado de prensa de la FIBA, y de una investigación que trabajó la FIBA con la ayuda de varios socios y partes interesadas de nivel local e internacional para establecer un entorno deportivo que proteja la integridad y la seguridad de los jóvenes jugadores de baloncesto en dicho país, se han emitido las siguientes suspensiones finales debido a los actos. Los siguientes personajes ya estaban separados de la acción mediante suspensiones provisionales.

Amadou Bamba (exentrenador de la Selección Nacional de Malí): suspensión de por vida de desempeñar una función o participar en cualquier actividad FIBA o relacionada con FIBA, además de una multa de 80,000 francos suizos (89,316 dólares).

Harouna Maiga (expresidenta de la FMBB): suspensión de ocho años para desempeñar una función o participar en cualquier actividad de FIBA o relacionada con FIBA, además de una multa de 20,000 francos suizos ($22,239).

Seydou Maiga (exsecretario general de la FMBB): suspensión de seis años para desempeñar una función o participar en cualquier actividad de FIBA o relacionada con FIBA, además de una multa de 10,000 francos suizos ($12,280).

Amadou Traore (exvicepresidente primero de la FMBB): suspensión de cuatro años para desempeñar una función o participar en cualquier actividad de FIBA o relacionada con FIBA, además de una multa de 5,000 francos suizos ($5,582).

Fatoumata Diallo (exentrenador asistente de la Selección Nacional de Malí): dos años de suspensión para desempeñar una función o participar en cualquier actividad FIBA o relacionada con FIBA.

Amadou Bamba fue arrestado en su país luego de las acusaciones y espera por ser enjuiciado. ( Suministrada )

Como parte de las sanciones, las partes a las que aplique deben completar un entrenamiento de salvaguardia aprobado por FIBA antes del vencimiento de la sanción y como condición previa para su regreso a FIBA o actividades relacionadas con FIBA.

El New York Times agregó que los líderes federativos suspendidos alegadamente conocían de los abusos que cometía Bamba y no hicieron nada para detener lo que aparenta haber sido algo sistemático por más tiempo. Bamba espera por ser enjuiciado en su país.

Más allá de los procedimientos legales, FIBA también se centró en desarrollar políticas de protección, recursos y educación, y mejorar la protección de las personas en situaciones vulnerables dentro del panorama del baloncesto de Malí.

FIBA se asoció con la “Fondation Terre des Hommes” (Tdh), una organización independiente con amplia experiencia en mantener a los niños seguros en el deporte, y un socio local. Gracias a esta asociación, FIBA lanzó un servicio de salvaguarda y protección del baloncesto para jugadores jóvenes y otras personas en situaciones vulnerables en Malí.

Los recursos de sensibilización y educación producidos a través de esta asociación se utilizaron para impartir talleres con jóvenes de selecciones nacionales, todos clubes de primera división, llegando a más de 1,800 jóvenes participantes.

Se estableció además la función de un punto focal de salvaguardia local en todas las estructuras del club, mejorando la capacidad de reconocer los derechos e intereses de los jugadores y otros jóvenes involucrados en el deporte, construir y mantener culturas seguras, utilizar un enfoque para prevenir abusos o daños, y comenzar a involucrar a otros en todo el sistema para conocer y cumplir con los requisitos relevantes.