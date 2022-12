Denver. Hubo un tiempo en la NBA en la que un equipo tenía una idea de cómo iban las cosas en la campaña cuando llegaba la fecha de la Navidad.

Luego, los Boston Celtics llegaron a la Final de la NBA de 2022 después de estar por debajo del promedio de .500 por esta época el año pasado.

Ahora, nadie se siente demasiado cómodo este invierno, sobretodo en una temporada plagada de lesiones.

“No sé si se le puede dar sentido a algo hoy en día”, dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone.

Antes de los juegos del martes, Boston se encuentra en la cima de la Conferencia Este mientras que Denver lidera el Oeste. Pero ambas carreras simplemente podrían depender de quién se cura más rápido o quién puede mantenerse más saludable.

Los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors, no cuentan con Stephen Curry (hombro), Los Ángeles Lakers no tienen a Anthony Davis (pie) y los Minnesota Timberwolves no tienen a Karl-Anthony Towns (pantorrilla).

Stephen Curry de los Warriors de Golden State voltea a las gradas durante la ceremonia previa al juego contra los Knicks de Nueva York, el martes 20 de diciembre de 2022, en Nueva York. ( Frank Franklin II )

Los Phoenix Suns podrían perder por un poco de tiempo a Devin Booker después de que se agravó una molestia que tiene en la ingle el domingo, y Domantas Sabonis está bajo evaluacion diaria de una lesión en la mano mientras los Sacramento Kings intentan llegar a los playoffs por primera vez desde 2005-06.

Mientras tanto, Jayson Tatum tiene a los Celtics tarareando, y el gran hombre de los Nuggets, Nikola Jokic, amenaza con unirse a Bill Russell, Wilt Chamberlain y Larry Bird como los únicos jugadores en ganar tres premios MVP consecutivos.

A pesar de que esos dos juegan uno de los mejores baloncestos de la NBA, las lesiones han provocado un caos al principio de la temporada.

Cuatro equipos están a tres juegos del primer lugar en el Este que ocupan los Celtics, y ocho clubes están a cuatro juegos del número uno en el Oeste, Denver.

LeBron James está en peligro de perderse los playoffs por segundo año corrido. Y anda detrás del récord de máximo anotador en la historia de la NBA. ( Emil T. Lippe )

“Los niveles de talento y habilidad pueden cambiar debido a las lesiones”, dijo el entrenador de los Suns, Monty Williams. “Pero jugar con un gran nivel de competencia nunca debería cambiar para ningún equipo”.

Así sucede con LeBron James, quien cumple 38 años el viernes y está a 630 puntos de romper la marca histórica de anotación de Kareem Abdul-Jabbar. Actualmente, los Lakers están muy atrás en la carrera por el Oeste y James está en peligro de perderse los playoffs por segunda temporada consecutiva. No será fácil evitar eso, con Davis fuera de juego por un tiempo indeterminado.

Por otra parte, los Lakers ya han superado hoyos de 0-5 y 2-10 esta temporada.

“¿Cuántas veces vas a tratar de desenterrar hasta que haya demasiada suciedad encima?” dijo James. “Hay maneras en que podemos ser mejores”.

Funcionó para los Celtics el año pasado, quienes para el 26 de diciembre de 2021, tenían marca de 16-17 y ocupaban el noveno lugar en el Este. Pero su lugar en las Navidades no fue un buen barómetro, ya que tuvieron marca de 35-14 el resto del camino para ganar la segunda posición de siembra a la postemporada del Este y avanzar a la final. Están surgiendo nuevamente esta temporada detrás de Tatum, quien se ha convertido en un favorito para el MVP mientras intenta desbancar a Jokic.

Nikola Jokic es nuevamente pilar del juego de los Nuggets. ( David Zalubowski )

“Un juego a la vez y sin mirar demasiado lejos”, dijo Malone, con aproximadamente el 40% de la temporada completada. “Simplemente tratando de mejorar cada día”.

Más saludable, también.

Ese es el caso de los Nuggets, que están viendo regresar constantemente la explosividad de Jamal Murray mientras regresa de una lesión en el ligamento anterior cruzado. Michael Porter Jr. se recuperó de una dolencia en el talón que lo mantuvo fuera durante un mes.

Los Warriors estarán sin Curry por al menos dos semanas más. Towns podría regresar a Minnesota en un futuro no muy lejano. La lesión en la ingle de Booker podría ser una preocupación para los Suns, que ya no cuentan con Cameron Payne (pie) ni Cameron Johnson (rodilla). Booker empeoró la lesión temprano en una derrota de 128-125 en tiempo extra en Denver en la noche de Navidad. Es el máximo anotador del equipo.

“Es difícil”, dijo su compañero de equipo Chris Paul. “Tenemos que mantenernos fuerte, bajo control, hasta que esté listo”.

Una equipo que está volando bajo el radar estos días son Los Angeles Clippers, un equipo que está recuperando su forma de élite. Están adoptando un enfoque cauteloso con Kawhi Leonard (rodilla), quien anotó 28 puntos en la derrota ante Filadelfia el viernes pasado.

Y no pase por alto el juego de Shake Milton, quien le ha dado un gran impulso a los 76ers desde la banca. Jerami Grant ha sido una adición bienvenida en Portland, promediando 21.8 puntos por juego para darle una gran mano a Damian Lillard. Y Zion Williamson ha estado haciendo cosas grandes para los New Orleans Pelicans, que están medio juego detrás de los Nuggets.

Luego está Aaron Gordon, el alero de alto vuelo de Denver que reorganizó su juego en la temporada baja y está lanzando un 61.1% desde el piso, el mejor de su carrera. Hizo varias volcadas destacadas en una victoria sobre los Suns en Navidad, incluido un atasco hacia atrás, un golpe alley-oop y uno al final donde casi vuela sobre Landry Shamet.

El juego de Gordon le ha quitado algo de presión a Jokic, el centro de 7 pies que promedia 25.4 puntos, 11 rebotes y 9.4 asistencias por juego, la mejor marca de su carrera.

“Este equipo es uno de los que tiene el potencial de ganar al final de la temporada”, dijo Gordon. “Cuando tienes un equipo como ese, y tienes jugadores así, hacemos que todos sean mejores a nuestro alrededor. Estamos tratando de jugar el uno para el otro. Estamos tratando de ganar el uno para el otro”.