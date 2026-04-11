El domingo es el último día de la temporada regular de la NBA, y aquí tienes una lista completa de todos los emparejamientos de playoffs y postemporada que se han decidido.

- Ninguna.

Hay 10 equipos que han quedado encuadrados como cabezas de serie en las Conferencias Este y Oeste, otros 10 que saben que sus temporadas terminarán el domingo y 10 más que aún mantienen cierto nivel de incertidumbre de cara al último día de los seis meses de ajetreo que preceden a la postemporada de la NBA.

Al final del domingo se conocerán los emparejamientos de las cuatro series de la primera ronda -las que comienzan el próximo fin de semana-, así como los de las cuatro primeras eliminatorias del torneo, que tendrán lugar el martes y el miércoles.

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“Estamos emocionados por estar en esta situación”, dijo el entrenador de Atlanta, Quin Snyder, cuyos Hawks están en playoffs, pero no saben si serán el cabeza de serie nº 5 o nº 6 en el Este, por lo que obviamente tampoco conocen a su rival en primera ronda.

“Juguemos contra quien juguemos va a ser muy bueno”, dijo Snyder. “Es difícil incluso intentar averiguarlo. Es posible que ciertos equipos quieran jugar contra nosotros. ... No sabemos lo que va a pasar. Es difícil predecir todos estos partidos. Caiga quien caiga”.

Ningún equipo necesita ganar el domingo para prolongar su temporada. Hay 10 equipos eliminados de la lucha por la postemporada que saben que el partido 82 es el final del camino. Pero para los otros 20 equipos, habrá un partido 83, ya sea en el play-in de esta próxima semana o en los playoffs que comienzan el próximo fin de semana.

Eso no significa que esos 20 equipos no tengan nada que jugarse el domingo. Hay cabezas de serie a las que agarrarse, y en algunos casos, un equipo podría manipular esencialmente cómo se resuelve su lado del bracket. Si San Antonio vence a Denver, por ejemplo, los Spurs se asegurarían no tener que enfrentarse a Oklahoma City o a los Nuggets hasta las finales de la Conferencia Oeste.

Una derrota de los Nuggets significaría que LeBron James y Los Ángeles Lakers -si vencen a Utah el domingo- acabarían como cabeza de serie número 3 del Oeste.

“Estoy seguro de que todo el mundo quiere jugar contra nosotros”, dijo el entrenador de los Lakers, J.J. Redick. “Que se sepa: todo el mundo quiere jugar contra nosotros. Probablemente hay equipos que están en una posición en la que pueden empezar a mirar también hacia posibles enfrentamientos de segunda ronda.”

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El desglose

- Semillas aseguradas: Detroit (Este 1), Oklahoma City (Oeste 1), Boston (Este 2), San Antonio (Oeste 2), Nueva York (Este 3), Cleveland (Este 4), Houston (Oeste 5), Minnesota (Oeste 6), Phoenix (Oeste 7 para play-in), Golden State (Oeste 10 para play-in).

- Playoffs, cabeza de serie aún por determinar: Denver (3 ó 4 en el Oeste), Los Angeles Lakers (3 ó 4 en el Oeste), Atlanta (5 ó 6 en el Este).

- Con destino a los playoffs: Toronto, Orlando, Filadelfia.

- Con destino a los play-in, cabeza de serie aún por determinar: Los Angeles Clippers, Portland, Charlotte, Miami.

- La temporada termina el domingo: Milwaukee, Chicago, Nueva Orleans, Memphis, Dallas, Sacramento, Utah, Brooklyn, Indiana, Washington.

Carreras estadísticas

Todos los grandes títulos estadísticos están decididos, salvo que el domingo se produzca el acontecimiento matemáticamente más improbable de todos los tiempos.

- Anotación: Luka Doncic, de los Lakers (33,5 por partido), ganará, a menos que ocurra algo como que Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, anote 194 puntos el domingo.

- Rebote: Nikola Jokic de los Nuggets (12,9 por partido) ganará, a menos que ocurra algo como que Karl-Anthony Towns de Nueva York coja al menos 95 rebotes el domingo.

- Asistencias: Jokic (10,9 por partido) ganará. a menos que ocurra algo como que Cade Cunningham, de Detroit, consiga al menos 77 asistencias el domingo.

- Tiros bloqueados: Victor Wembanyama de los Spurs (3,1 por partido) ganará, a menos que ocurra algo como que Chet Holmgren de Oklahoma City bloquee al menos 85 tiros el domingo.

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(Así que, sí, es seguro asumir que esas carreras ya están decididas).

Doncic no jugará el domingo con los Lakers, lo que significa que no cumplirá la regla de los 65 partidos para optar al premio, y Jokic necesita jugar el domingo para alcanzar esa cifra. Eso significa que es posible que los campeones de la NBA en anotación, rebotes y asistencias no sean elegibles para aparecer en las papeletas que decidirán los equipos All-NBA, el MVP y otros premios importantes.

Actualización de las probabilidades del draft

Se establecen los equipos con los tres peores récords: Washington será el peor, con Indiana y Brooklyn en segundo y tercer lugar en cierto orden. Eso significa que esos tres equipos tendrán las mejores probabilidades -un 14% cada uno- de ganar el número 1 en la lotería del draft del mes que viene.

Y Washington no puede acabar más abajo del quinto puesto en la lotería.

Utah y Sacramento se beneficiarían de la lotería del draft si perdieran el domingo, especialmente los Jazz, que podrían asegurarse una elección que estaría garantizada entre las ocho primeras.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.