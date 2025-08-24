Las campeonas Cangrejeras de Santurce tomaron las cosas donde las dejaron en la pasada temporada al vencer 67-60 a las subcampeonas Gigantes de Carolina, en la noche inaugural del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Santurce cerró el primer cuarto con tres puntos de Dayshalee Salamán y otros dos de Shae Kelley para asumir el control de las hostilidades, 15-13. El rally de las crustáceas continuó con seis tantos adicionales en los cuatro minutos iniciales del segundo periodo, para despegarse 21-13.

La primera mitad concluyó 28-22, a favor de las dueñas del coliseo Roberto Clemente de Hato Rey.

Kamaria McDaniel con dos tiros libres marcó la mayor diferencia de la noche, 61-47, con 3:03 por jugarse del cuarto parcial.

Kelley fue la mejor jugadora con 20 unidades, Salamán aportó 12 y McDaniel 10. En causa perdida, Aisha Sheppard consiguió 27 tantos y Teana Muldrow 14.

En coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, las Pollitas de Isabela consiguieron un triunfo como visitantes, 84-76, sobre las Cafetaleras de Yauco.

Quionche Carter se destacó con 29 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, Anisha George encestó 20, Rachel Howard 14 y Nina De León 12.

Por Yauco, Sydney Cooks fue la más destacada con 26 tantos, Zaida González le hizo coro con 15 y Asia Strong con 13.

El BSNF sigue hoy con las Ganaderas de Hatillo enfrentándose a las Monarcas de Juana Díaz y las Explosivas de Moca midiéndose a las Atenienses de Manatí. Ambos encuentros inician a las 6:00 p.m.