Las Criollas y Leonas salen victorias en su regreso al BSNF
Caguas y Ponce derrotaron a las Explosivas de Moca y a las Atenienses de Manatí tras años sin participar en la liga.
Las Criollas de Caguas regresaron el miércoles al Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) después de 18 años de ausencia con un victoria en tiempo extra por 88-86 sobre las Explosivas de Moca en el Coliseo doctor Juan A. Sánchez Acevedo.
Fue la primera victoria de las Criollas desde el 21 de octubre de 2007 cuando derrotaron 71-68 a las Pollitas de Isabela. Caguas ahora juega para marca de 1-0, mientras que las Explosivas cayeron a 1-1.
Moca había dominado los primeros 30 minutos 63-59, pero las Criollas reaccionaron en el cuarto periodo para provocar cinco minutos adicionales y robarse un juego en la ruta.
Katie Villarini colocó arriba a las cagüeñas, 79-77, con 22 segundos por jugarse del cuarto parcial. Pero, Ashley Torres evitó el triunfo momentáneamente con un canasto desde la pintura para empatar las hostilidades a 79 y así provocar la prórroga.
En la prórroga, las Explosivas llegaron a comandar, 83-82, luego de una canasta por parte de la importada Leigha Brown, restando 1:45. Caguas respondió con un triple de Jackie Benítez y una flotadora de Villarini para definir el desafío, 87-83, con 12 segundos en el reloj.
Villarini lideró la ofensiva ganadora con 24 puntos, Kai James aportó 17 con 12 rebotes, Benítez encestó 14 y Samara Spencer 10.
En causa perdida, Brown terminó con 25 tantos, Alexis Jennings con 24, Ashley Torres y Hillary Martínez marcaron 12 cada una y Samantha Fuehring 10.
Las Leonas defienden el “Pachín” Vicéns
Por su parte, las Leonas de Ponce (1-0) debutaron en la campaña con un triunfo por 82-78 ante las Atenienses de Manatí (0-2), en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.
Las Leonas habían conseguido su último victoria en el BSNF el 30 de septiembre de 2016 frente a las Lady Cardinals de Lajas por 85-70. Ponce también está de regreso luego de nueve años sin participar.
Taya Corosdale anotó 23 puntos, Ariel Colón agregó 20, Talia Von Oelhoffen tuvo 17 con 11 rebotes y Shelby Cheslek 10 con 11 capturas.
Por Manatí, Kiyana McGill fue la más destacada con 17 tantos, seguida por Pamela Rosado con 15 y 10 balones recuperados, Chelsea Mitchell sumó 15 unidades y Kaela Hilaire 13.
La temporada 2025 continuá el jueves con las Cafetaleras de Yauco (1-1) enfrentándose a las Pollitas de Isabela (1-1) y las Monarcas de Juana Díaz (0-1) midiéndose a las Ganaderas de Hatillo (1-0).