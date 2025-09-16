Las Explosivas de Moca se apuntaron este lunes su quinta victoria consecutiva al vencer a las subcampeonas Gigantes de Carolina con pizarra 69-65 en la continuación de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las líderes del torneo con marca 7-2 acabaron con la racha de dos triunfos al hilo de las Gigantes, que ostentan récord de 5-5.

Samantha Fuehring marcó 17 puntos y recogió siete rebotes para guiar a las Explosivas. Leigha Brown acumuló 14 tantos, Hillary Martínez 13 unidades y 12 asistencias.

Teana Muldrow fue la mejor por Carolina por 23 puntos. Charity Harris aportó 13 tantos, Selena Lott 12 y 12 capturas.

Carolina llegó a dominar de tres, 65-62, luego de dos tiros libres de Harris, restando 2:49 del cuarto parcial. Martínez, con cinco puntos corridos, giró el partido, 67-65, con 41 segundos por jugarse.

Taya Corosdale con dos tiradas libres selló la victoria de Moca con 17 segundos en el reloj.

Las Gigantes ganaron la primera mitad con ventaja mínima, 37-36.

El torneo sigue este martes con las Leonas de Ponce (2-5) frente a las Pollitas de Isabela (5-4) y las Cangrejeras de Santurce (5-3) contra las Ganaderas de Hatillo (4-4).