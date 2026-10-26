Las Gigantes de Carolina celebraron una noche histórica con “8 razones, un legado”, una ceremonia dedicada a honrar a Carla Cortijo y reconocer su aportación al baloncesto puertorriqueño.

El homenaje se realizó en la noche del domingo durante el partido entre Las Gigantes de Carolina y las Explosivas de Moca.

Como parte de la celebración, la franquicia retiró oficialmente el número 8 de Cortijo y elevó su camisa en el Coliseo Guillermo Angulo, donde permanecerá como símbolo de una trayectoria que dejó huella en el equipo y en el deporte nacional.

“Cortijo ha puesto nuestra bandera en alto como capitana de la Selección Nacional; ganó tres campeonatos con Las Gigantes de Carolina en la Liga de Baloncesto Superior Femenino (BSNF), e hizo historia al convertirse en la primera puertorriqueña nacida y desarrollada en la Isla en jugar en la WNBA. Su talento, disciplina y determinación la convirtieron en una figura emblemática del baloncesto femenino que ha abierto camino para las nuevas generaciones de jugadoras. Hoy, como coapoderada de Las Gigantes, continúa vinculada al deporte y contribuyendo al desarrollo del baloncesto”, se destacó en comunicado de prensa.

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Homenaje a Carla Cortijo en Carolina ( Suministrada )

“Hay números que identifican a una jugadora, y hay otros que se convierten en historia. Con el retiro del número 8, Las Gigantes reconocemos mucho más que una carrera deportiva: celebramos a una pionera cuyo legado trasciende la cancha y continúa inspirando a nuevas generaciones”, comentó Claudia Ramos Zorrilla, apoderada de Las Gigantes.

Homenaje a Carla Cortijo en Carolina ( Suministrada )

La ceremonia incluyó la proyección del video conmemorativo “8 razones, un legado”, mensajes de felicitación y un emotivo momento junto a la familia de Cortijo. También se presentó la plantilla actual de Las Gigantes, vistiendo una edición especial de su uniforme con el apellido Cortijo, en una celebración que conectó a quien abrió camino con las jugadoras que hoy continúan escribiendo la historia del equipo.