Los Ángeles - Después de que LeBron James saliera de la temporada más larga en la historia de la NBA con un cuarto anillo de campeonato, regresó a casa y planeó las primeras vacaciones familiares navideñas de su vida adulta.

Fue entonces cuando James se enteró de que su temporada baja número 17 en la NBA sería sin precedentes.

Cuando le dijeron a James que la NBA tenía la intención de reanudar los partidos el 22 de diciembre, solo 72 días después de que los Lakers vencieran a Miami para ganar el título, la superestrella admite que reaccionó con un leve improperio.

“Siendo completamente honesto, no me esperaba eso”, dijo James el lunes en sus primeros comentarios públicos desde que los campeones de la NBA abrieron el campo de entrenamiento.

“Las primeras conversaciones estaban sucediendo, y escuché que habría un comienzo a mediados de enero”, dijo James. “El campo de entrenamiento comenzaría después de Navidad y tendríamos la oportunidad de pasar la Navidad con nuestras familias. ... Tuve que cambiar muchas cosas. Estaba comenzando a preparar mi mente y mi cuerpo “, agregó.

James aún se reportó listo al campamento la semana pasada para su temporada número 18 en la NBA y la búsqueda de otro campeonato con los Lakers, quienes agregaron una cantidad impresionante de talento veterano en la temporada muerta abreviada con miras a repetir el título.

James también se presentó con una nueva extensión de contrato por dos años y $85 millones hasta la temporada 2022-23, estableciendo su futuro en Los Ángeles a través de su vigésima campaña de la NBA.

Prioridad jugar con su hijo

James eligió ese año deliberadamente: su hijo mayor, LeBron James Jr. (Bronnie), se graduará de escuela superior en 2023. Bronny es un estudiante de segundo año en la escuela privada Sierra Canyon, donde jugó un papel de reserva en el equipo de baloncesto la temporada pasada, y LeBron anteriormente habló de su gran sueño de jugar en la NBA con, o contra, su hijo.

“Lo mejor de todo es que el año en que seré agente libre será el mismo año en que mi hijo mayor se gradúe”, dijo James sobre su nuevo contrato. “Tendré algunas opciones para ver, para mí personalmente, lo que quiero hacer (en el futuro): estar con mi familia, estar más cerca de mi hijo o seguir jugando este juego que amo con gran salud y buen humor. Ya veremos.”

Si eso sucederá, y si será en Los Ángeles, no será seguro durante tres largos años. James tiene la intención de aprovechar al máximo mientras tanto.

Evalúa el descanso estratégico

James soportará los desafíos físicos de este año difícil, pero no es fácil: dijo que estaba “muy adolorido” el lunes, aunque eso es normal todos los años después de las dos primeras prácticas de pretemporada.

La singularidad de 2020 ha obligado a James y a los Lakers a considerar si deberían practicar la gestión de cargas esta temporada.

LeBron se ha negado en gran medida a seguir la estrategia de otras estrellas de ausencias estratégicas de los juegos en los últimos años: jugó en los 82 juegos para Cleveland en 2017-18, y después de una 2018-19 plagada de lesiones en Los Ángeles, solo se perdió cuatro juegos la última vez temporada.

Aún así, James ha jugado 1,265 partidos de temporada regular en su carrera, número 33 en la lista de partidos jugados en la historia, y un récord de la NBA de 260 partidos de playoffs mientras se dirige hacia su 36 cumpleaños a finales de este mes.

James y los Lakers no han decidido sus planes para la temporada regular, y James expresó que hay “una línea muy fina” entre el descanso estratégico y la inactividad innecesaria. Suena dispuesto a una acción limitada en la pretemporada, que comienza el viernes.

“Vamos a ser tan inteligentes como pueda para asegurarnos de que mi cuerpo esté bien y estar listo para empezar”, sostuvo James. “Cada partido importa, pero competimos por algo alto. Entiendo que con el (campo de entrenamiento) acortado y la temporada baja será la más corta en cualquier deporte profesional, vamos a ser muy conscientes de lo que haremos en el futuro y conmigo personalmente”, añadió.

El entrenador Frank Vogel indicó que es demasiado pronto para tomar una decisión sobre cuánto jugará James en la pretemporada o en la temporada regular.

“No queremos subestimarlo y luego él no está listo para jugar en partidos reales, pero obviamente no queremos exagerar”, declaró Vogel sobre la pretemporada. “Así que realmente no sé a dónde va a llegar eso. Supongo que probablemente lo veremos un poco, pero no un montón “.

No importa lo que James decida hacer esta temporada y en el futuro, los Lakers claramente no se preocupan por su viabilidad a largo plazo como estrella que marca la diferencia. El gerente general Rob Pelinka firmó a James la semana pasada con una extensión máxima de contrato que lo mantendrá junto con Anthony Davis durante al menos las próximas tres temporadas, una situación envidiable para cualquier equipo.

Pelinka dice que el éxito de James se basa en la versatilidad de su juego, junto con su capacidad intelectual para sobresalir con algo más que puro atletismo.

“Debido a esos dones, seguirá siendo un jugador dominante mucho más allá de lo que podría hacer un jugador normal de la NBA”, sostuvo Pelinka. “Ni siquiera fue un debate para nosotros. Creemos que será muy eficaz y aportará un valor extraordinario por cada año que decida jugar como Laker. Lo que fue especialmente satisfactorio y emocionante sobre (el último campeonato) es que ahora puedes ver, con el legado que está estableciendo como Laker, que su grandeza se definirá aquí. Estoy seguro de que algún día colgará muchas camisetas, pero esperamos que una de esas sea una de los Lakers“.