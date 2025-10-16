Milwaukee. Dos de las lesiones del tendón de Aquiles que causaron conmoción en la postemporada 2024-25 llevaron a un cambio en el panorama de la División Central de la NBA para la próxima campaña regular.

Indiana no sólo perdió al escolta estelar Tyrese Haliburton para toda la temporada después de que se rompió el tendón de Aquiles en el séptimo partido de las Finales de la NBA, sino que los Pacers vieron a Myles Turner irse a Milwaukee, su rival divisional, en la agencia libre.

Los Bucks lograron ajustar su límite salarial para firmar a Turner al liberar a Damian Lillard, quien se rompió el tendón de Aquiles durante la derrota de Milwaukee en la primera ronda de los playoffs contra Indiana.

Sin Haliburton y Turner, Indiana tendrá grandes obstáculos para reaparecer en la máxima instancia. La indisponibilidad de Haliburton y la pérdida de Turner crean grandes obstáculos para repetir el éxito de la temporada pasada.

“Habrá algunos ajustes a medida que comencemos y sigamos avanzando”, dijo Rick Carlisle de Indiana, quien necesita siete victorias para convertirse en el undécimo entrenador en la historia de la liga con 1.000 triunfos como entrenador. “Tyrese es realmente un jugador inusualmente importante para nosotros por un lado. Por el otro, queremos mantener intactos nuestros principios fundamentales. La mayoría comienza con jugar duro y rápido, así que haremos ajustes”.

La agitación en Indiana deja a los Cavaliers de Cleveland como claros favoritos para ganar un segundo título consecutivo de la División Central. El escolta Donovan Mitchell, dos veces elegido All-NBA, lidera un equipo que tuvo un récord de 64-18, el mejor de la Conferencia Este.

El siguiente paso es avanzar en la postemporada después de dos eliminaciones consecutivas en la segunda ronda.

“Estamos aquí con energía renovada porque sabemos el talento que tenemos”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Sabemos que estamos en ese grupo de cuatro a seis que tienen una oportunidad de ganar esto”.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee. ( Aaron Gash )

La incorporación de Turner a Milwaukee es parte de una renovación de la plantilla que ha ocurrido desde la fecha límite de canjes de la temporada pasada. Los Bucks quieren recuperarse tras quedar eliminados tres años consecutivos en la primera ronda de los playoffs.

“Creo que, en última instancia, somos un equipo más rápido, más atlético, con más versatilidad ofensiva y defensiva”, dijo el gerente general de los Bucks, Jon Horst.

Aquí hay un vistazo a cada equipo de la División Central en el orden en que la AP pronostica que finalizarán:

Cavaliers de Cleveland

Los Cavaliers figuran entre los favoritos para ganar el Este con su núcleo compuesto por Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland y Jarrett Allen. Garland estará fuera al menos los primeros dos meses después de una cirugía en un dedo de un pie. Max Strus también estará fuera alrededor de un mes debido a una cirugía en un pie.

Mobley, el actual Jugador Defensivo del Año de la NBA, logró los números máximos de carrera en puntos (18,5) y asistencias (3,2) por encuentro la temporada pasada, durante la que expandió su juego en el perímetro junto con sus incursiones en la pintura.

Cleveland estaba limitado por el tope salarial, pero agregó algunas piezas valiosas para el banquillo con Lonzo Ball, Larry Nance Jr. y Thomas Bryant. Atkinson dice que Ball ha sido un recurso valioso al discutir algunas estrategias en ofensiva y defensa.

Bucks de Milwaukee

Los Bucks quieren reproducir lo que les funcionó al final de la temporada anterior, cuando se recuperaron mientras Lillard estaba fuera por una trombosis venosa profunda en su pantorrilla derecha. Eso significa rodear a Giannis Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso, con tiradores.

Asimismo, intentarían más triples y jugarían a un ritmo más rápido.

Milwaukee quiere poner el balón en las manos de Antetokounmpo tanto como sea posible mientras construye sobre el rol de creador de juego que adoptó cuando Lillard estaba lesionado.

Los Bucks creen que la combinación de protección del aro y capacidad de tiros largos de Turner lo convierten en un complemento ideal para Antetokounmpo y proporcionan lo que perdieron cuando Brook López firmó con los Clippers de Los Ángeles.

Pacers de Indiana

Los Pacers están aprendiendo a reagruparse sin Turner y Haliburton, quien se perderá toda la temporada. Indiana tampoco contará con el base suplente T.J. McConnell durante la mayor parte del primer mes debido a una lesión de isquiotibiales.

Eso pondrá a prueba las variantes de Indiana, la mayor fortaleza de los Pacers para llegar a las Finales de la NBA.

La ausencia de Turner no sólo perjudica a Indiana desde un punto de vista defensivo. También elimina a un tirador de tres puntos en la posición de pívot. Haliburton ocupó el tercer lugar en la NBA en asistencias la temporada pasada después de liderar la liga en esa categoría en 2023-24.

Sin esos dos jugadores, los Pacers necesitarán otra gran temporada de Pascal Siakam, quien lideró a los Pacers en anotación (20,2) y rebotes (6,9) la campaña pasada.

Pistons de Detroit

Los Pistons sorprendieron a la NBA con su evolución la temporada pasada después de tener el peor récord de la liga los dos años anteriores.

No sorprenderán a nadie esta campaña.

Cade Cunningham allana el camino, recuperándose de un comienzo de carrera truncado por lesiones después de que Detroit lo seleccionó como el número uno del draft en 2021.

Los Pistons no intentaron firmar o retener agentes libres de alto precio ni adquirir veteranos costosos en intercambios porque no saben si el elenco que rodea a Cunningham será parte del futuro a largo plazo del equipo.

Es un año importante para el pívot Jalen Duren y el escolta Jaden Ivey porque son elegibles para extensiones de contrato.

Bulls de Chicago

Los Bulls optaron por mantenerse firmes en lugar de ser audaces este verano a pesar de terminar 39-43 por segunda temporada consecutiva y perderse los playoffs por séptima vez en ocho años.

Sus movimientos más notables fueron firmar de nuevo a Josh Giddey, enviar a Ball a Cleveland por Isaac Okoro y seleccionar a Noa Essengue de la Liga de Francia, sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto Arturas Karnisovas continúa predicando paciencia. Es un pedido difícil para una base de fanáticos frustrada.

Los Bulls han tenido sólo una aparición en los playoffs desde que Karnisovas fue contratado antes de la temporada 2020-21, y han sido eliminados del torneo de minitorneo de repesca por Miami los últimos tres años.